Tavassi parla della rottura tra Donnamaria e Antonella Fiordelisi e piazza una stoccata

Inizialmente ha glissato ma, prima di archiviare l’argomento, ha piazzato la stoccata. Edoardo Tavassi ha riservato una puntura di spillo ai Donnalisi durante l’intervista concessa alla trasmissione radiofonica Non succederà più, condotta da Giada De Micheli.

Edoardo Tavassi sulla crisi dei Donnalisi: ‘É ufficiale come quante volte si sono lasciati nella casa, 184 volte’

Stuzzicato sulla fine della relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria il fidanzato di Micol Incorvaia ha subito chiarito di non essere a conoscenza di quello che è accaduto tra di loro e che il suo auspicio è che “tutti siano felici e contenti”. Un concetto sul quale l’ex gieffino ha insistito sottolineando che non dice niente perché vuole davvero che tutti siano felici.

“Se sono contenti loro, sono contento anche io. Ho sempre detto, e questo vale anche per me, che l’unica cosa per scoprire se state bene non è al GF Vip ma fuori”. Poi la punzecchiatura. “Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella casa, 184 volte”.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi durante l’esperienza al GF Vip

L’ex gieffino sul rapporto con Edoardo Donnamaria: ‘Ci sarà da chiarirsi su tante cose’

Edoardo Tavassi ha parlato anche del suo rapporto con Edoardo Donnamaria affermando che è la persona che l’ha fatto più sorridere nella sua vita. “Se lo rivedrò? Lui ora si è trasferito a Milano e io faccio fatica a vedere gli amici di Roma Sud. Fino ad ora non c’è stata occasione, poi ci sarà da chiarirsi su tante cose” – ha aggiunto precisando che alla fine si scioglie davanti a chiunque. “Lui lo sa”.