GF Vip, Daniele Dal Moro accende la casa: le notti in strada con il clochard, Dana nel suo letto senza veli

Dai giorni difficili in cui dormiva con un clochard all’avvicinamento di Dana Saber con epilogo audace. In quest’ultimi giorni Daniele Dal Moro si è aperto con i compagni di avventura al GF Vip raccontando alcuni dettagli del suo periodo difficile ma anche per aver difeso la modella finita nel mirino di gran parte della casa.

Daniele Dal Moro ai coinquilini: ‘Ho conosciuto un clochard e per 15 giorni sono rimasto a dormire con lui’

“Quando stavo male prendevo e andava via di casa” – ha esordito rivelando di aver dormito per due settimane in strada dopo aver conosciuto un senzatetto. “Una notte era su una cunetta a fumare uno spinello, c’era un clochard che mi ha detto qualcosa e mi sono avvicinato. Sono rimasto lì con lui. Poi sono tornato lì tutte le notti per almeno 15 giorni, andavo lì e stavo lì con lui. Mi addormentavo lì e dormivamo” – ha aggiunto.

“Abbiamo legato tanto, mi ha raccontato un sacco di cose che non avrei mai pensato. C’è un mondo dietro ognuno di noi. Mi ricordo tutto quello che mi diceva” – ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne che, poi, durante una conversazione con Wilma Goich ha ammesso di provare ancora qualcosa per l’ex, Martina Nasoni. “Quando arrivo al livello di aprirmi davvero e amare non torno indietro. La mia ex di quattro anni fa la amo ancora… Prima ero un blocco di ghiaccio, almeno adesso riesco ad emozionarmi”. – ha chiosato il veneto che ha acceso un nuovo gossip nel tentativo di difendere Dana Saber dopo la furibonda lite con Giaele De Donà.

Daniele che prende Dana sulle sue spalle per riportarla in casa e la invita a dormire con lui, in modo tale da non farle passare la notte in piscina al freddo.



Daniele ha un cuore enorme…🥹🤍#gfvip #nikiters #denzzzers #donnalisipic.twitter.com/EAr6ZH5Gx3 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 7, 2023

L’ex tronista pensa ancora a Martina Nasoni, poi invita Dana a dormire con lui: la modella si spoglia

La modella voleva dormire in giardino ed aveva preso coperte e lenzuola per sistemarsi lontano dalle coinquilina con le quali aveva litigato. A questo punto il 32enne è intervenuto ed ha invitato la marocchina a dormire con lui. “Fuori è umido, la chiamo a dormire con me. Fin quando non torna Antonino ho il letto libero”.

Dana ha accettato l’invito ma una volta a letto con Daniele Dal Moro si è tolta il reggiseno infiammando il web. Quando si è alzato per andare in bagno Antonella Fiordelisi gli ha chiesto cosa ci facesse Dana nuda sotto le coperte con l’ex tronista che ha risposto sorridendo. Sui social c’è chi sostiene che la modella indossasse un body aderente ma, al di là di ciò, sembra che tra i due si sia creato un buon feeling.