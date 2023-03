GF Vip, Donnamaria con il megafono all’esterno della casa: ‘Antonella mi hai fatto impazzire’ (VIDEO)

Edoardo Donnamaria l’aveva promesso e l’ha fatto. In un’intervista rilasciata a RTL 102.5 dopo la squalifica dal GF Vip aveva raccontato quanto le mancasse Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria mantiene la promessa e si presenta all’esterno della casa del GF Vip

“Da quando ha lasciato la casa penso costantemente a lei. É una cosa che non mi è mai successo, la voglio sposare” – aveva dichiarato anticipando che si sarebbe recato a Cinecittà con un megafono per urlare il suo amore.

L’ex vippone ha rimarcato il dispiacere nel vedere la salernitana in lacrime dopo il provvedimento disciplinare che lo ha escluso definitivamente dal reality. Per di più Alfonso Signorini ha raccontato che dopo il saluto nel corso della puntata del 9 marzo il trentenne avrebbe potuto rivedere l’influencer solo al termine del programma in quanto gli squalificati non possono andare in studio.

Misura che a dire il vero è stata derogata per Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci mentre Riccardo Fogli, protagonista di un’eliminazione lampo per bestemmia, non si è mai accomodato nel parterre con gli altri ex concorrenti.

‘Antonella mi hai fatto impazzire ma mi manchi’, Fiordelisi in lacrime: ‘Ti amo’

Nonostante ciò Edoardo Donnamaria ha provato ad accorciare le distanze nell’unico modo possibile. Il conduttore televisivo si è presentato sotto la casa del GF Vip tablet alla mano, per controllare i vipponi presenti in cortile, e megafono. “Antonella mi manchi. Antonella mi hai fatto impazzire, ma mi manchi“.

Giaele De Donà ha chiamato subito l’ex schermitrice che ha sentito le dolci parole che il trentenne le ha riservato: “Amore ti amo” – ha risposto tra le lacrime. Prima che la regia coprisse la voce dall’esterno con la musica anche Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno salutato Donnamaria.