Uomini e Donne, Desdemona passa all’attacco e annuncia 3 denunce

Passa al contrattacco dopo essere stata allontanata da Uomini e Donne nel corso della puntata del 15 marzo. Desdemona Balzano passa al contrattacco e annuncia di aver dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Armando Incarnato, Gianni Sperti e Alessandro Schiavone.

In un lungo post la dama di Savona ha replicato alle accuse che le sono state mosse in puntata precisando che la registrazione risale al 7 marzo. “Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a quelle donne, come me non più giovanissime e con un matrimonio alle spalle, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore anche a 50 anni”.

Poi è entrata nello specifico delle segnalazioni di Armando Incarnato e Gianni Sperti. “Nella puntata registrata il 7 marzo non solo ho scoperto che alcune mie conversazioni private, intrattenute con un ex partecipante, venivano registrate a mia insaputa ma che erano state inviate a terzi allo scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione. Mi rendo conto, con amarezza, che ancora oggi, nel 2023, le donne che godono di una certa visibilità sono oggetto di questi vili attacchi”.

Desdemona ha spiegato che i vocali non sono stati diffusi in maniera fedele senza il suo consenso. “Sono stati decontestualizzati e gli è stato attribuito un significato diverso rispetto a quello che in realtà avevano. Il fatto che io abbia deciso di partecipare a un programma televisivo non autorizza nessuno a registrare le mie telefonate private ed i miei messaggi né a diffonderli” – ha aggiunto l’ormai ex dama di Uomini e Donne che ha riferito che sono state “tagliati alcuni commenti volgari e sessisti in sede di montaggio”.

Desdemona Balzano ha precisato che continuerà a frequentare Giuseppe e che la scelta di restare nel programma era stata presa di comune accordo ma non per ingannare la redazione di Uomini e Donne. “Volevamo prenderci del tempo per approfondire la conoscenza” – ha scritto ribandendo che quando ha iniziato il dating show era single. “Lavorando nel mondo dello spettacolo non nego di aver aderito per ottenere una maggiore visibilità.

Ma non credo che questo sia un mistero. Difatti la maggior parte dei partecipanti persegue il medesimo scopo anche se non lo dirà mai apertamente” – ha spiegato l’ex corteggiatrice di Savona rimarcando che la liberatoria della produzione prevede che la partecipazione avvenga a scopi promozionali.