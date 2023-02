GF Vip, sondaggi eliminato 33esima puntata: duello tra Romita e Donadei con possibile sorpresa

Chi sarà l’eliminato della 33esima puntata del 13 febbraio del GF Vip? Otto i vipponi finiti al televoto con Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia e Oriana Marzoli che si sono aggiunti a Nikita Pelizon, nominata della precedente puntata.

Gf Vip, sondaggi televoto 33esima puntata: Oriana Marzoli e Nikita Pelizon in pole nelle preferenze

Le dinamiche di questi ultimi giorni potrebbero incidente sull’esito finale con la ‘reina’ Oriana Marzoli e Nikita Pelizon che sembrano fuori dalla mischia secondo i sondaggi di alcuni siti e di fanpage dedicate al GF Vip. Per la venezuelana e la modella la permanenza nella casa non sembra essere in dubbio anche se diversi utenti non hanno gradito il gesto dell’influencer che ha sputato sulla foto di Antonino Spinalbese.

Eliminato puntata 13 febbraio GF Vip, Attilio Romita potrebbe salvarsi: rischia Davide Donadei

Grande equilibrio con possibile esito a sorpresa per gli altri inquilini della casa più spiata degli italiani. Secondo i sondaggi Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese non dovrebbero avere difficoltà a proseguire l’avventura nel reality show di Canale 5.

Alla fine il duello dovrebbe assottigliarsi ad Attilio Romita e Davide Donadei con l’ex tronista di Uomini e Donne che è risultato il meno votato in tutti i sondaggi. Non resta che attendere la puntata del 13 febbraio del GF Vip per conoscere il nuovo eliminato.