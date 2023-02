GF Vip, Oriana Marzoli senza freni su una foto di Antonino: il web si indigna e chiede provvedimenti (VIDEO)

Un gesto di Oriana Marzoli ha provocato indignazione e disappunto sul web con numerosi fan del GF Vip che hanno chiesto provvedimenti nei confronti della venezuelana.

Oriana Marzoli simula il vomito, sputa e calpesta la foto di Antonino Spinalbese al GF Vip

La trentenne si trovava in stanza con Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini in stanza. Tra battute e scherzi Oriana non si è trattenuta quando ha trovato una foto di Antonino Spinalbese. La sudamericana ha preso l’immagine ed ha simulato prima il gesto del vomito, poi l’ha strappata per pulirsi i piedi, poi ci ha sputato sopra, l’ha gettata per terra e calpestata davanti allo sguardo sbigottito e divertito di Onestini e Giaele.

Il video della performance è stato registrato da numerosi utenti che l’hanno condiviso su Twitter e Instagram taggando Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi affinché si prendessero provvedimenti nei confronti di Oriana Marzoli. Alcuni telespettatori hanno chiesto la squalifica, altri che finisse direttamente in nomination.

Il disappunto del web: ‘Oriana Marzoli va squalificata’

C’è chi ha difeso l’influencer sottolineando che anche Antonino Spinalbese aveva fatto delle considerazioni inopportune su Oriana Marzoli. Bisognerà attendere la puntata del 13 febbraio del GF Vip per comprendere se l’argomento verrà trattato e se arriverà per la venezuelana una dura reprimenda da parte di Signorini o un provvedimento disciplinare.