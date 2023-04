GF Vip, Oriana fa una scenata di gelosia a Daniele in diretta su Twitter, c’entra Nicole Murgia

Il rapporto altalenante, le coccole, gli scherzi e gli screzi fino alla squalifica di Daniele Dal Moro. Al termine della finale del GF Vip Oriana Marzoli ha riabbracciato il veronese che le ha fatto una sorpresa raggiungendola in van per poi trascorrere la notte insieme come documentato da alcuni scatti social.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro inseparabili dopo la finale del GF Vip

Da quel momento la venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne sono inseparabili e nelle ultime ore sono stati protagonistI di una diretta Twitter che ha infiammato la fandom degli ‘oriele’. Tra una risposta e l’altra, Oriana Marzoli ha anche fatto una scenata di gelosia al partner per una foto galeotta che le è stata taggata da alcuni fan. Lo scatto ritrae Nicole Murgia seduta sulle gambe di Daniele Dal Moro.

“Dicono che non è una gatta morta e che Daniele la faceva sedere sulle sue gambe. Ho visto uno screen… lei indossava una mia camicia. Ma che è successo? Dov’ero, stavo dormendo? Chi le ha detto di sedersi in braccio a lui”. Durante la diretta Twitter in molti hanno ricordato alla seconda classificata del GF Vip del buon rapporto con l’attrice. “Quando ho visto la foto ci sono rimasta, non me l’aspettavo” – ha sottolineato l’influencer che, tra il serio e il faceto, ha invitato Dal Moro a chiederle scusa.

Nicole Murgia sulle gambe di Daniele Dal Moro

Spunta una foto di Nicole Murgia sulle gambe dell’ex tronista: ‘Non me l’aspettavo, mi devi chiedere scusa’

“Come ti sei permesso di farla mettere sulle tue gambe. Ho capito che ti piaceva ma devi ancora chiedermi perdono. Chiedimi scusa davanti a tutti”. Daniele non si è tirato indietro e le ha chiesto perdono invitandola, però, a parlare un po’ di sé e non di lui visto che c’erano 5000 persone on line in attesa delle sue risposte. Sulla questione è intervenuta anche Nicole Murgia che ha spiegato che vuole bene ad Oriana e che difenderà sempre il rapporto che ha costruito durante l’esperienza al GF Vip.