Verona-Salernitana 1-0, pagelle e highlights: errore pesante per Piatek, Bonazzoli invisibile

La Salernitana cade a Verona e la posizione di Nicola torna a vacillare. Cambio della guardia tra i pali con Sepe che torna titolare al Bentegodi in luogo di Ochoa per una scelta tecnica che farà discutere. In difesa Nicola ha riproposto la difesa a tre con Pirola al fianco di Bronn e Trost Ekong ed un centrocampo che presenta gli acquisti di gennaio Nicolussi Caviglia e Crnigoj. In avanti chance per Bonazzoli. La Salernitana con buon piglio ma senza mai rendersi pericolosa. Il primo squillo è di Duda che viene contrastato in disperata uscita da Sepe con la palla che si spegne sul fondo.

Al 27′ gol annullato a Ngonge per fuorigioco. Appuntamento con la rete rimandato di qualche minuto (32′) con Lazovic che sfugge a Candreva e serve l’attaccante dell’Hellas che, libero da marcatura, batte Sepe. Nel finale Verona ancora pericoloso con Depaoli che spara alto da buona posizione. In chiusura di tempo la conclusione di Dia che si libera in area ma non trova la porta. Nella ripresa si parte sulla falsa riga del primo tempo con gli scaligeri subito pericolosi con Ngonge.

Al 13′ Nicola ridisegna la Salernitana con gli ingressi di Sambia, Piatek e Lassana Coulibaly. Al 21′ l’incerto Valeri assegna un rigore al Verona per fallo di Pirola su Doig, il Var richiama l’arbitro che rivede la sua decisione. La Salernitana torna a rendersi pericolosa con una conclusione dalla distanza di Sambia che per poco non sorprende Montipò. I padroni di casa tornano ad affacciarsi pericolosamente verso la porta granata con Lazovic e soprattutto Duda che viene contenuto da Sepe che para ma rischia di essere beffato da Troost Ekong.

I granata si svegliano nel finale con Vilhena che manda in porta Piatek che si fa ipnotizzare da Montipò. In pieno recupero Dia si libera bene ma non inquadra la porta. Gli scaligeri si rilanciano nella corsa salvezza mentre la Salernitana continua il suo trend negativo – Lecce a parte – con la Lazio all’orizzonte. Il match con i biancocelesti dell’ex patron Lotito si giocherà all’Arechi domenica 19 febbraio alle ore 15.

Le pagelle: Crnigoj impalpabile, male Nicolussi Caviglia

Sepe 6: schierato a sorpresa per Ochoa risponde presente quando viene chiamato in causa. Sul gol non può nulla.

Pirola 6: gran salvataggio su Doig con l’arbitro che gli fischia ingiustamente il rigore poi revocato dal Var. Il migliore del terzetto difensivo. (35′ st Valencia 5,5: volenteroso ma fa più fumo che arrosto).

Bronn 5,5: sbanda un paio di volte nel primo tempo, si riprende nella seconda parte di gara.

Troost Ekong 5: perde un paio di volte gli avanti scaligeri e va spesso in difficoltà, due prove opache dopo il buon esordio con il Lecce. (37′ st Gyomber sv: la buona notizia è che torna in campo dopo l’infortunio)

Bradaric 5: un paio di buone chiusure ma commette numerosi errori di appoggio e di valutazione quando deve accompagnare la manovra offensiva.

Candreva 5: si lascia sorprendere in occasione del gol gialloblu. Pochi spunti, fatica sia in fase difensiva che di riproposizione. (13′ Sambia 6: una gran botta dalla distanza mette in difficoltà Montipò, si propone con continuità in fase offensiva senza trovare il guizzo vincente).

Crnigoj 4,5: Nicola confida nei suoi inserimenti ma per un’ora sembra un pesce fuor d’acqua. (13′ st Piatek 4,5: il Verona è una delle sue vittime preferite ma a differenza dell’andata l’attaccante ha le polveri bagnate e si fa ipnotizzare da Montipò. Un errore che costa carissimo ai granata risucchiati nella zona a rischio. Per il polacco solo tre gol in granata)

Nicolussi Caviglia 5: sembra ancora frastornato dalla disastrosa prova con la Juventus: non illumina la manovra, non segue Ngonge in occasione del gol, perde un paio di sanguinosi palloni. (13′ st Lassana Coulibaly 6: entra ed incassa un giallo ma l’episodio sembra quasi scuoterlo e torna a ruggire come nelle prima fase del campionato).

Vilhena 6: offre un cioccolatino a Piatek che lo scarta e lo regala a Montipò. Tra i pochi in maglia granata a creare qualcosa di interessante per la Salernitana. Ammonito, salterà la Lazio.

Bonazzoli 4,5: reclama spazio ma sparisce dai radar dopo un quarto d’ora. Non va né da seconda punta, né nel tridente schierato da Nicola nella ripresa.

Dia 5,5: i compagni lo assistono poco, si sveglia due volte e sempre in conclusioni di tempo. Nella seconda occasione va ad un passo dal pareggio.

Verona-Salernitana, gli highlights

Gli highlights completi di Verona-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Duda pericoloso in area di rigore…

… ostacolato da Sepe non riesce a battere pulito a rete

Il gol annullato Ngonge

Ngonge batte libero da marcature….

… e sblocca il risultato

Gialloblu ancora pericolosi con Depaoli

Dia si libera in area ma non trova la porta

Pirola interviene sul pallone, non è rigore

La conclusione di Sambia respinta da Montipò

Sepe salva Duda

Salvataggio provvidenziale di Bradaric

Piatek si presenta davanti a Montipò …

… il portiere salva in angolo