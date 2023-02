GF Vip, Luca Onestini litiga con Ivana Mrazova e minaccia azioni legali: ‘Voglio vedere il filmato’ (VIDEO)

“Ora voglio vedere il filmato di quello che hai detto in puntata”. Luca Onestini sbotta nel cuore della notte con Ivana Mrazova nella casa del GF Vip. L’ex le ha appena raccontato cosa è accaduto quando è stata convocata da Alfonso Signorini per una conversazione alla quale gli altri vipponi non hanno potuto assistere.

Ivana Mrazova racconta al GF Vip il momento difficile per l’improvvisa morte del papà

Dopo aver stuzzicato la modella sul possibile ritorno di fiamma con il bolognese il conduttore si è soffermato sui motivi della loro rottura evidenziando che è avvenuta in un momento particolare della sua vita: la morte improvvisa del papà in Repubblica Ceca durante la pandemia da Covid 19. “Non vedevo Luca da otto mesi e ad oggi mi sento come nella nostra prima esperienza al GF Vip” – ha esordito prima di ricordare il periodo più duro della sua vita.

“Inizialmente mia nonna era risultata positiva al Covid, poi si era sentito male papà ma non aveva sintomi. Mancavo da diversi mesi dalla Repubblica Ceca per via della pandemia ed avevo deciso di partire per andare in ospedale a trovarlo e fargli una sorpresa ma non ce l’ho fatta. É stata dura perché non avevo mai vissuto la perdita di un genitore” – ha aggiunto Ivana Mrazova che ha precisato che Luca Onestini le è stato vicino in un primo momento.

La rottura con Luca Onestini: ‘In un primo momento mi è stato vicino poi sono subentrate litigate inutili

“Dopo sono subentrate delle litigate inutili in un momento in cui avevo bisogno di conforto. Lui non poteva raggiungerli a causa delle restrizioni ed ho vissuto quella situazione da sola. Poi è stato diagnosticato il cancro alla nonna, ora per fortuna sta bene.”.

Al termine della puntata del 16 febbraio del GF Vip la modella ha raccontato a Luca Onestini quello che aveva riferito durante la conversazione con Alfonso Signorini. “Se hai detto delle cavolate ti prenderei le responsabilità. Non ti conviene perché fai una figura di mer**. Mrazova le bugie non le accetto… Ora vado in confessionale e gli chiedo di vedere parola per parola e prega che non hai detto delle ca**ate perché ti faccio un mazzo così”. Dall’altra parte la modella gli ha chiesto per quali motivi si sono lasciati.

Onestini perde le staffe con Ivana: ‘Mi hai lasciato tu, tua nonna è in vita cosa c’entra’

“Mi hai lasciato tu ad agosto. Questi fatti qua di quando sono…. ma tua nonna è in vita cosa c’entra? Sta bene. Amore fai bene ad innervosirti se hai detto delle cavolate. Non mi va di continuare a parlare” – ha aggiunto il 30enne che ha ribadito di essere stato lasciato da lei.

“Io il motivo esatto non lo so, mi hai lasciato tu. Ci abbiamo riprovato mille volte, scomparivi ed andavi in vacanza per i fatti tuoi. Mi lasci anche e ti mando a ca*are. Se hai detto delle cavolate ti prenderai le responsabilità“. – ha aggiunto. “Io smuovo mari e monti, chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie eh, faccio pubblicare tutte le chat senza problemi”.