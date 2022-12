GF Vip, giorno della verità per i vipponi: due concorrenti potrebbero lasciare

Per i concorrenti del GF Vip la puntata del 26 dicembre segnerà una tappa importante per il prosieguo dell’avventura nella casa più spiata. Come si è verificato nelle ultime edizioni condotte da Alfonso Signorini, i vipponi saranno chiamati a decidere se vorranno proseguire il loro percorso nella casa più spiata dagli italiani.

Luca Salatino ha ribadito l’intenzione di lasciare il reality

Quest’anno l’edizione sarà ancora più lunga con la finalissima in programma ad inizio aprile. Al momento Luca Salatino ha manifestato l’intenzione di lasciare il reality. L’ex tronista ha manifestato più volte la sua insofferenza per la lontananza dalla fidanzata, Soraia, ma anche perché è convinto di non riuscire a resistere ancora tre mesi dentro una casa dopo aver vissuto per due anni restrizioni e limitazioni per la pandemia da Covid 19.

Qualche perplessità l’ha manifestata anche Wilma Goich confidandosi con i compagni di avventura. Al momento sembrerebbe più propensa a proseguire il suo percorso al GF Vip. Da verificare le intenzioni di Antonino Spinalbese che alcuni giorni fa non aveva escluso un suo addio anticipato.

In bilico Antonino Spinalbese e Wilma Goich

Non è da escludere, come fece Manuel Bortuzzo l’anno scorso, che in accordo con Alfonso Signorini fissi la data entro la quale uscirà dalla casa, valutazioni del pubblico a parte. Ulteriori colpi di scena non dovrebbero esserci visto Attilio Romita non ha lasciato il GF Vip neanche dopo la durissima lettera di Mimma Fusco. Non prenderà parte alla puntata del 26 dicembre Sonia Bruganelli, in vacanza a New York, che sarà sostituita da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.