Temptation Island, arriva lo spin-off: a settembre ‘Il Dibattito’ con Filippo Bisciglia

Pubblicato: 19 Ago, 2025 - ore: 23:52 #Filippo Bisciglia, #Il Dibattito, #Temptation Island 2025
Ary e ValerioLa tentatrice Ary e il fidanzato Valerio protagonisti dell'ultima edizione

Dopo il boom estivo torna Temptation Island con un appuntamento speciale

Dopo l’enorme successo dell’ultima edizione, Temptation Island 2025 non si ferma. A settembre, infatti, su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale dal titolo provvisorio “Il Dibattito di Temptation Island”, ispirata al format spagnolo El Debate de las Tentaciones.

Un evento che promette scintille: protagonisti e tentatori torneranno in studio per raccontare cosa è successo dopo il falò di confronto, con filmati inediti e rivelazioni mai viste. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, ormai volto storico e amatissimo del reality.

Evoluzione e confronto tra le coppie dell’ultima edizione

Le registrazioni si terranno negli studi di Uomini e Donne, segno che Mediaset punta forte su questo spin-off, cavalcando il boom di ascolti dell’estate. In Spagna il format è già diventato un cult, e in Italia potrebbe trasformarsi in un appuntamento fisso. Di conseguenza le coppie non torneranno a confrontarsi durante il dating del pomeriggio riservato al trono classico e over come in passato.

Tra le storie più attese:

  • Sonia Barrile e Simone Margagliotti, ora in attesa del primo figlio.
  • Alessio Loparco e Sonia Mattalia, travolti da una crisi che li ha portati a lasciare l’Ordine degli Avvocati.
  • Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, al centro di voci di un clamoroso riavvicinamento.
  • Lucia Ilardo, che ha scelto di non tornare con Rosario Guglielmi, preferendo frequentare alcuni single.

Un appuntamento che promette emozioni forti, discussioni accese e, chissà, nuove sorprese.

