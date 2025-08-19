Temptation Island, arriva lo spin-off: a settembre ‘Il Dibattito’ con Filippo Bisciglia

Dopo il boom estivo torna Temptation Island con un appuntamento speciale
Dopo l’enorme successo dell’ultima edizione, Temptation Island 2025 non si ferma. A settembre, infatti, su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale dal titolo provvisorio “Il Dibattito di Temptation Island”, ispirata al format spagnolo El Debate de las Tentaciones.
Un evento che promette scintille: protagonisti e tentatori torneranno in studio per raccontare cosa è successo dopo il falò di confronto, con filmati inediti e rivelazioni mai viste. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, ormai volto storico e amatissimo del reality.
Evoluzione e confronto tra le coppie dell’ultima edizione
Le registrazioni si terranno negli studi di Uomini e Donne, segno che Mediaset punta forte su questo spin-off, cavalcando il boom di ascolti dell’estate. In Spagna il format è già diventato un cult, e in Italia potrebbe trasformarsi in un appuntamento fisso. Di conseguenza le coppie non torneranno a confrontarsi durante il dating del pomeriggio riservato al trono classico e over come in passato.
Tra le storie più attese:
- Sonia Barrile e Simone Margagliotti, ora in attesa del primo figlio.
- Alessio Loparco e Sonia Mattalia, travolti da una crisi che li ha portati a lasciare l’Ordine degli Avvocati.
- Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, al centro di voci di un clamoroso riavvicinamento.
- Lucia Ilardo, che ha scelto di non tornare con Rosario Guglielmi, preferendo frequentare alcuni single.
Un appuntamento che promette emozioni forti, discussioni accese e, chissà, nuove sorprese.