Temptation Island, arriva lo spin-off: a settembre ‘Il Dibattito’ con Filippo Bisciglia

La tentatrice Ary e il fidanzato Valerio protagonisti dell'ultima edizione

Dopo il boom estivo torna Temptation Island con un appuntamento speciale

Dopo l’enorme successo dell’ultima edizione, Temptation Island 2025 non si ferma. A settembre, infatti, su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale dal titolo provvisorio “Il Dibattito di Temptation Island”, ispirata al format spagnolo El Debate de las Tentaciones.

Un evento che promette scintille: protagonisti e tentatori torneranno in studio per raccontare cosa è successo dopo il falò di confronto, con filmati inediti e rivelazioni mai viste. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, ormai volto storico e amatissimo del reality.

Evoluzione e confronto tra le coppie dell’ultima edizione

Le registrazioni si terranno negli studi di Uomini e Donne, segno che Mediaset punta forte su questo spin-off, cavalcando il boom di ascolti dell’estate. In Spagna il format è già diventato un cult, e in Italia potrebbe trasformarsi in un appuntamento fisso. Di conseguenza le coppie non torneranno a confrontarsi durante il dating del pomeriggio riservato al trono classico e over come in passato.

Tra le storie più attese:

Sonia Barrile e Simone Margagliotti , ora in attesa del primo figlio.

, ora in attesa del primo figlio. Alessio Loparco e Sonia Mattalia , travolti da una crisi che li ha portati a lasciare l’Ordine degli Avvocati.

, travolti da una crisi che li ha portati a lasciare l’Ordine degli Avvocati. Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito , al centro di voci di un clamoroso riavvicinamento.

, al centro di voci di un clamoroso riavvicinamento. Lucia Ilardo, che ha scelto di non tornare con Rosario Guglielmi, preferendo frequentare alcuni single.

Un appuntamento che promette emozioni forti, discussioni accese e, chissà, nuove sorprese.