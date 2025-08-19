Suv impazzito su ristorante mentre influencer girano video: cosa è successo a Nina Santiago e Patrick Blackwood

Il momento in cui il SUV sfonda la vetrina del ristorante

L’incidente shock a Houston

Una normale giornata di lavoro si è trasformata in un incubo per i due famosi critici gastronomici di YouTube, Nina Santiago, nota online come NinaUnrated, e il compagno Patrick Blackwood. La coppia stava registrando una recensione culinaria al ristorante Cuvee’s Culinary Creations di Houston, in Texas, quando un SUV ha improvvisamente sfondato la vetrata del locale, finendo dritto contro il loro tavolo.

Il video, ripreso in diretta dalle telecamere che gli influencer utilizzavano per girare la puntata, mostra il momento esatto in cui il veicolo irrompe a tutta velocità, scaraventando via sedie, piatti e schegge di vetro.

Il video virale: l’istinto che ha salvato Nina

Nelle immagini si vede chiaramente Blackwood che, in un gesto istintivo, spinge Santiago di lato pochi istanti prima dell’impatto. Quel movimento, definito da molti fan un vero e proprio “atto eroico”, avrebbe evitato ferite ancora più gravi alla compagna.

Il filmato ha fatto rapidamente il giro del mondo, diventando virale sui social network e raccogliendo milioni di visualizzazioni. Migliaia di utenti hanno espresso sgomento e vicinanza, definendo la scena “degna di un film d’azione, ma purtroppo reale”.

Ferite e ricovero immediato

La coppia è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Nina Santiago ha riportato diversi tagli al volto e alle braccia, mentre Patrick Blackwood ha subito lividi e contusioni al torace. Entrambi hanno condiviso foto e video dal letto d’ospedale, mostrando le conseguenze fisiche ma anche il sollievo di essere sopravvissuti.

“Mi fa male la testa, sento il corpo teso e la mascella dolorante, ma sono solo grata di essere viva”, ha dichiarato Santiago. Dal canto suo, Blackwood ha ringraziato l’universo: “È stata la cosa più spaventosa della mia vita. Ma siamo qui, e questo è un miracolo”.

“Siamo vivi per miracolo”: le parole dopo la paura

In un lungo post su YouTube, i due influencer hanno raccontato i dettagli dell’accaduto. Poco prima dell’impatto, si stavano divertendo con una selezione di piatti che comprendeva mini hamburger di salmone, ostriche presidenziali, aragosta e maccheroni al tartufo. Un momento di leggerezza interrotto da quello che hanno descritto come “un boato improvviso, seguito dal caos”.

“Eravamo a un passo dalla tragedia, ma ora ci sentiamo come se avessimo ricevuto una seconda possibilità”, hanno scritto.

Una riflessione sulla vita: “Il domani non è garantito”

L’esperienza, seppur traumatica, ha spinto la coppia a riflettere pubblicamente sul valore dell’esistenza. “La vita è troppo breve per rancori o rabbia. Bisogna vivere ogni giorno come fosse l’ultimo e perdonare chi ci circonda”, ha sottolineato Santiago.

Blackwood ha aggiunto: “Vogliamo diventare persone migliori e sfruttare al massimo questa seconda occasione. Il domani non è garantito, quindi bisogna vivere il presente”.

Le indagini della polizia

Le autorità locali hanno definito l’accaduto un “incidente anomalo”. Non è ancora chiaro come il SUV abbia potuto perdere il controllo e sfondare la vetrata del ristorante. Secondo quanto riportato da TMZ, l’identità del conducente non è stata ancora resa pubblica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Tyler e i soccorsi dell’UT Health, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area.

La comunità online in supporto

La community di fan non ha fatto mancare il proprio affetto: centinaia di messaggi di sostegno e incoraggiamento hanno invaso i profili social dei due influencer. In molti hanno parlato di un vero e proprio “miracolo” e hanno ringraziato Patrick per il gesto istintivo che ha probabilmente salvato la vita a Nina.

La vicenda ha lasciato tutti con il fiato sospeso, ma il messaggio finale della coppia è chiaro: “Siamo stati fortunati. Questo SUV ci ha cambiati per sempre, ma siamo ancora qui e vogliamo continuare a condividere con voi la nostra passione per il cibo e per la vita”.