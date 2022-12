GF Vip, scenata di gelosia di Oriana Marzoli per Luca Onestini: poi confessa il suo interesse (VIDEO)

Un’amicizia che si sta trasformando in qualcosa di diverso. Nelle ultime ore Oriana Marzoli è uscita allo scoperto ed ha dimostrato di essere attratta da Luca Onestini al GF Vip.

Oriana Marzoli prima rifiuta il bacio di Luca Onestini sotto il vischio poi si infastidisce per quello con Nicole

Il gioco del bacio sotto al vischio che ha mandato in tilt la venezuelana. Quando è arrivato il segnale il bolognese si è trovato con la sudamericana che, però, ha deciso di evitare le labbra del compagno di avventura lasciando spazio a Nicole Murgia. Un gesto che però ha provocato uno scatto di gelosia di Oriana Marzoli che non ha nascosto il suo nervosismo.

L’ex tronista di Uomini e Donne le ha chiesto perché si fosse allontanata: “Ci sono rimasto male”. Dall’altra parte la venezuelana ha spiegato che non era il momento. Però il bacio con la ventinovenne romana ha fatto scattare altre sensazioni. Sulla questione è intervenuta Giaele che ha spiegato di non avere dubbi sull’interesse dell’influencer per Luca Onestini che, invece, pare meno convinto. “Non sarebbe scappata”.

L’ex tronista di Uomini e Donne: ‘Ci sono rimasto male’, poi scatta il bacio con la venezuelana

Successivamente Oriana si è ritrovata con il compagno di avventura sotto il vischio al suono della campanella. Questa volta è scattato il bacio ma la 30enne di Caracas ha avuto un nuovo momento di scoramento e si è sfogata con Giaele che le ha spiegato che Luca Onestini ha i suoi tempi ed avere pazienza.

“Luca ha dei tempi diversi rispetto ad Antonino, ma ben venga. Ma davvero preferisci uno come Antonino che ti conosce, si butta su di te e ti manda a… o preferisci Luca che prima di fare qualsiasi passo ti vuole conoscere. Sta costruendo un rapporto e piano piano state comprendendo che non è un’amicizia.

Giaele De Donà tranquillizza Oriana: ‘Luca ha dei tempi diversi rispetto ad Antonino’

C’è rimasto male che non l’hai pensato per due giorni, lui ha detto che a Capodanno ti bacerebbe ma che ora deve vedere come ti comporti visto che sono due giorni che non lo calcoli” – ha affermato la modella di Vittorio Veneto durante la conversazione con Oriana.

Dall’altra parte Daniele Dal Moro ha espresso i suoi dubbi sul reale interesse della sudamericana. “Siamo al GF Vip un’infatuazione ci può stare” – ha affermato ironicamente facendo riferimento al precedente interesse nei suoi confronti.