GF Vip, chiamate un taxi: torna Pamela Prati, l’indizio inequivocabile

Questa volta Alfonso Signorini ha fornito più di un indizio per permettere ai fan di individuare l’identikit del secondo concorrente del GF Vip. il conduttore ha pubblicato la foto di uno smalto sul profilo Instagram. “Indizio numero due la seconda concorrente del GF Vip 7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?”..

Sembrano esserci pochi dubbi in merito. Pamela Prati tornerà nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver varcato la porta rossa nella prima edizione del reality show. La show girl chiuse in maniera burrascosa la sua avventura con l’espulsione. Indimenticabile il siparietto con la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Alfonso Signorini. “Non mi potete più riprendere. Ora come funziona, chiamatemi un taxi”.

Pamela Prati chiude ogni contenzioso con Mediaset e torna al Grande Fratello Vip

Successivamente a quell’esperienza realizzò il brano Chiamatemi un Taxi prima di essere travolta dal caso Mark Caltagirone. Secondo le indiscrezioni di Alessandro Rosica Pamela Prati ha chiuso un vecchio contenzioso con Mediaset prima di siglare l’accordo per partecipare al GF Vip 7.

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini aveva condiviso una pochette fucsia prima di ufficializzare la presenza nel cast di Chadia Rodriguez. Ora i fan del reality attendono il prossimo indizione del direttore del settimanale Chi.