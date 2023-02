Gf Vip, quanto ha guadagnato Wilma Goich per partecipare al reality

Quanto guadagnano i vipponi per ogni puntata del GF Vip? Il settimanale Oggi si è soffermato sull’esperienza di Wilma Goich nel reality show di Canale 5.

Durante l’esperienza nella casa più spiata dagli italiani ‘nonnì’, come l’hanno soprannominata i compagni di avventura, è stata protagonista di duri scontri, di legami intensi ma ha anche vissuto emozioni forti nel raccontare la prematura scomparsa della figlia, Susanna Vianello, per un brutto male.

Wilma Goich al GF Vi: il ricordo della figlia, il rapporto speciale con Daniele e le tensioni con Nikita

La cantante ha riferito di essere rinata nel corso dell’avventura al GF Vip e non si è tirata indietro quando è stata chiamata a discutere del tradimento dell’ex marito, Edoardo Vianello. Emozioni in serie con l’artista che è stata spesso divisiva e controversa per alcune uscite nei confronti di Nikita Pelizon, con la quale non c’era feeling, ed altri concorrenti.

Ha finito con il discutere anche con l’amica Patrizia Rossetti con la quale ha chiarito una volta finita la sua avventura nel corso della Wilma Goich ha instaurato un profondo legame con l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Dal Moro, 32 anni asserendo che grazie a lui è tornata a vivere emozioni che non provava da tempo.

La cantante ha firmato un contratto da 8mila euro ed è rimasta in casa per 123 giorni

Secondo il settimanale Oggi Wilma Goich per partecipare al GF Vip ha firmato un contratto da 8mila euro a settimana con la cantante che è rimasta nella casa più spiata dagli italiani per 123 giorni. Una cifra che la produzione ha riservato ad alcuni big entrati ad inizio programma mentre il budget è sceso radicalmente per chi è entrato in corsa ed, in particolari, per i concorrenti meno conosciuti per i quali si parla di una cifra che si aggira intorno ai 2000 euro a settimana.