Uomini e Donne, Cristina Ferrara scivola e cade prima di essere scelta da Gianmarco Steri (VIDEO)

Primo selfie di coppia per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Un momento attesissimo: la scelta di Gianmarco a Uomini e Donne

La serata di venerdì 30 maggio ha regalato forti emozioni ai telespettatori di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Gianmarco Steri ha finalmente compiuto la sua scelta: tra le corteggiatrici rimaste, il tronista romano ha deciso di uscire dal programma insieme a Cristina Ferrara, originaria di Salerno. Un finale romantico, non privo però di colpi di scena e momenti inaspettati.

L’ultima esterna a Salerno: emozioni vere per Cristina e Gianmarco

Prima del fatidico momento, Gianmarco ha trascorso la sua ultima esterna proprio con Cristina, che ha voluto condurlo nella sua città, Salerno. Un gesto sentito, carico di emozioni e significato durante il quale ha fatto conoscere al tronista anche l’amato cane maltesino.

“Mi ha fatto piacere averlo da me. Sono molto emozionata. Ovviamente vorrei uscissimo insieme, ma in qualsiasi modo andrà spero e voglio la tua felicità, a prescindere”, ha detto Cristina con voce tremante ma sincera.

Gianmarco ha ricambiato con parole altrettanto toccanti:

“Ho apprezzato molto il gesto, ho visto tanto di te e sono rimasto molto contento.”

L’atmosfera tra i due era palpabile, fatta di complicità, sguardi intensi e sorrisi carichi di speranza.

Il piccolo incidente in studio: la caduta di Cristina

Poco prima dell’ingresso dei famosi petali rossi, c’è stato un contrattempo. Cristina, visibilmente tesa e agitata, è caduta in studio, provocando un attimo di panico.

“Sto bene, grazie”, ha subito rassicurato il pubblico, rialzandosi con dignità e ironia.

Subito dopo, è corsa fuori dallo studio per riprendersi, salvo poi rientrare pochi minuti dopo, giusto in tempo per vivere l’emozione più grande.

La scelta di Gianmarco: “Voglio proseguire questa conoscenza fuori da qui”

Con grande commozione e convinzione, Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara, pronunciando parole semplici ma sentite:

“Voglio proseguire questa conoscenza fuori da qui.”

È stato allora che sono piovuti i classici petali rossi, tra applausi del pubblico, lacrime di commozione e l’abbraccio tra i due protagonisti. Gli amici di Gianmarco lo hanno sollevato in trionfo, celebrando il momento con grande entusiasmo, che ha coinvolto persino Maria De Filippi, che ha alzato simbolicamente il braccio in segno di vittoria.

non la caduta di cristina😭 (da regina) pic.twitter.com/Gylyms7UZN — zəudi/~ pokè məlodræma 🥙 (@boh2378) May 30, 2025

Il dopo scelta tra baci, videochiamate e un piccolo giallo

Nel dietro le quinte, Gianmarco ha riferito divertito ad alcuni familiari di Cristina in videochiamata che dopo averla scelta è rimasta in silenzio:

“Ancora mi doveva rispondere, mi ha baciato e basta dopo la scelta!”

Il bacio c’è stato, ma Cristina, emozionatissima, non ha nemmeno fatto in tempo a rispondere se accettava la proposta di Steri. I due sono poi apparsi in videochiamata, sorridenti e complici, pronti a iniziare un percorso fuori dalle telecamere.

Il dolore di Nadia Di Diodato: lacrime e delusione

Non tutto però è stato gioia. Grande amarezza e delusione per Nadia Di Diodato, altra corteggiatrice del tronista, che non ha trattenuto le lacrime al momento dell’annuncio. La sua reazione ha colpito molti fan, che avevano notato un legame crescente tra lei e Gianmarco nelle ultime settimane.

Un finale da favola… ma tutto è appena cominciato

Con la scelta di Gianmarco, si chiude una pagina del percorso televisivo, ma si apre un capitolo completamente nuovo nella vita reale. I fan della coppia sperano che l’intesa mostrata a Uomini e Donne possa trovare conferma anche lontano dai riflettori. Intanto, la nuova coppia formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara promette di far sognare ancora.