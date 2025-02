Gianmarco Tamberi diventerà papà in estate: ‘Emozione indescrivibile’

Gianmarco Tamberi

“Un’emozione indescrivibile. A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre” – così Gianmarco Tamberi annuncia su Instagram che diventerà papà. Il campione olimpico del salto in alto di Tokyo 2020, ha pubblicato un video assieme alla moglie Chiara Bontempi in cui mostra il risultato dell’ecografia.

Tamberi ha annunciato su Instagram che la moglie è in dolce attesa

Il capitano della Nazionale italiana di atletica leggera, oro olimpico, mondiale ed europeo, nel corso dell’estate diventerà genitore. La moglie Chiara, che ha sempre seguito il marito negli eventi importanti, e’ in dolce attesa. Giornate intense per ‘Gimbo’ anche perché’ la settimana scorsa durante il Festival di Sanremo ha annunciato la sua intenzione di arrivare fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per

Tamberi l’appuntamento clou del 2025 saranno i Campionati mondiali di Tokyo a settembre.

Gianmarco Tamberi ha vissuto un dramma molto forte alla vigilia sia delle Olimpiadi di Parigi e soprattutto il giorno della finale: dopo essere stato maschio nella notte a seguito di una colica renale, ha trascorso diverse ore in ospedale e in serata si è presentato in pedana per onorare l’appuntamento a cinque cerchi.