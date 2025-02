Uomini e Donne registrazione del 18 Febbraio: Claudia e Giorgio prendono una decisione

Claudia e Giorgio hanno deciso di lasciare insieme il programma

La nuova registrazione di Uomini e Donne di martedì 18 febbraio ha riservato colpi di scena e decisioni inaspettate. Tra i momenti più significativi, spicca la scelta della dama del Trono Over Claudia D’Agostino di lasciare il programma insieme a Giorgio Edipio come anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni.

Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio lasciano il programma insieme

Claudia D’Agostino, 36 anni, originaria di Salerno ma residente a Roma, è tornata a Uomini e Donne per rimettersi in gioco sentimentalmente. La sua non era una prima esperienza nel dating show di Maria De Filippi: nel 2013 aveva partecipato come corteggiatrice ed era stata la scelta del tronista Andrea Offredi. Tuttavia, la loro relazione non ebbe un lieto fine a causa della distanza e delle differenze caratteriali.

Nel suo percorso attuale, Claudia ha incontrato alcune difficoltà, tra incomprensioni e rapporti che non hanno funzionato, come quelli con Andrea Magrini e Diego Tavani. Tuttavia, con il napoletano Giorgio Edipio, il feeling è stato immediato e la decisione di lasciare insieme il programma segna un nuovo capitolo per entrambi. La coppia ha deciso di approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere, dando una possibilità concreta alla loro storia.

Trono Classico: Gianmarco tra esterne ed eliminazioni

Passando al Trono Classico, il tronista Gianmarco ha scelto di fare due esterne con Nadia e Cristina. In studio, ha preso una decisione drastica eliminando due corteggiatrici, convinto di voler proseguire con un percorso più mirato. La presenza di Liane in studio ha alimentato curiosità tra i presenti, lasciando intuire che potrebbero esserci nuovi sviluppi nelle prossime registrazioni.

Tina e il viaggio a Parigi con Cosimo

Per quanto riguarda il trono di Tina, la storica opinionista ha portato in esterna Cosimo. I due sembrano molto affiatati e stanno già pianificando un viaggio a Parigi, segno di un interesse crescente tra loro.

Nuova delusione per Gemma

Nel Trono Over, oltre all’uscita di scena di Claudia e Giorgio, ci sono stati altri momenti rilevanti. Gemma Galgani è tornata al centro studio con due nuovi corteggiatori. Tra loro, Valter, un musicista, con cui è uscita una sera. Tuttavia, il loro incontro non ha avuto un esito positivo: Valter ha dichiarato che non ha provato nessuna attrazione per Gemma, spegnendo sul nascere ogni possibilità di proseguire la conoscenza.

Intanto, Giulia, che inizialmente era scesa per Giorgio, ha deciso di rimanere nel parterre, sperando in nuove opportunità. Anche Barbara ha preso una decisione importante, interrompendo la conoscenza con il cavaliere con cui si stava frequentando.

Il confronto tra Sabrina e Giuseppe

Infine, un altro momento carico di emozioni ha visto protagonisti Sabrina e Giuseppe. Lei gli ha scritto una lettera, cercando di capire i motivi per cui lui ha deciso di chiudere la loro conoscenza. Dopo un confronto acceso, i due hanno scelto di uscire insieme per chiarirsi definitivamente.