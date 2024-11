Tamberi a Belve sulla stoccata di Pucci: ‘Mi ha bloccato su Instagran, Ceccon non si è scusato’

Gianmarco Tamberi , ospite della seconda puntata di Belve su Rai 2, il programma condotto e ideato da Francesca Fagnani prodotto da Fremantle, è tornato sul rapporto complicato con il padre: “Il fallimento più grande della mia vita. Mi sono sentito tradito dalla figura genitoriale” e affronta il tema del il suo futuro: “ci penso ogni giorno”. Ai Giochi di Parigi: “il momento più brutto”.

Tamberi a Belve è tornato sul complicato rapporto con il padre: ‘Il fallimento più grande’

Poi una sorprendente ammissione: “Non amavo il salto in alto e tuttora mi piace molto di più il basket. Se avessi giocato ancora sarei stato meno orgoglioso, ma più felice”. In uno dei momenti più intensi dell’intervista (come rivelato da alcune anticipazioni del programma), il campione olimpico racconta il complesso rapporto con il padre in passato definito “orrendo”. “Non avere rapporto con mio padre è il fallimento più grande della mia vita”.

Sulle dure “regole” imposte dal padre Tamberi dice ancora: “Un conto è imporsele, un conto è scegliere, un conto è qualcuno che sceglie per te. Un genitore deve aiutarti a prendere la strada giusta ma non obbligarti a scegliere quella strada. Io mi sono sentito in quel momento molto tradito dalla figura genitoriale”. Nel corso dell’intervista, infatti Tamberi , affronta il tema delle scelte per il suo futuro: alla domanda di Fagnani risponde di pensarci “ogni giorno”.

Altro momento di grande intensità il racconto delle Olimpiadi a Parigi e problemi dovuti a fortissime coliche che con molta probabilità gli hanno negato la gioia di una medaglia. “Ero a Parigi, sicuramente tra i favoriti. Mi sentivo forte” racconta l’atleta a Fagnani. Ma quello che è successo “è stato il momento più brutto, sia come dolore fisico che mentale, che d’animo”. Nel corso dell’intervista Tamberi confessa, una sorpresa, di amare più il basket del salto in alto. E non manca una stoccata al campione olimpionico Thomas Ceccon che condivise un post di Andrea Pucci contro Tamberi. ‘Questo è un campione, si fa i ca..i suoi. Non fa scene da protagonista, vittima.. Vince e se ne va‘ – scrisse l’artista.

Il post di Pucci condiviso da Thomas Ceccon: ‘L’ha fatto senza pensare che denigrava un collega, mi è dispiaciuto’

“A me piace Pucci come comico, mi fa ridere. Lo sono andato a cercare su Instagram ed ho visto che mi aveva bloccato senza che mi conoscesse. Quanti anni ha? 60 anni? Non ho capito perché l’ha fatto. Penso che Thomas abbia ripostato questa cosa perché si è sentito elogiato senza pensare che denigrava un suo collega. Ha fatto male? Ha fatto se stesso. A me è dispiaciuto. Non gliel’ho detto ma penso che lo sappia. Non mi ha chiesto scusa, ho visto che ha avuto altri disguidi con Federica Pellegrini e Paltrinieri. Probabilmente si deve un attimo ristabilizzare. Non ha fatto nulla di grave. Ha detto un paio di cose”.