Ginevra Lamborghini imita Dua Lipa, Malgioglio: ‘Meglio imiti la sorella’, interviene Loretta Goggi

“Vorrei sapere chi sono questi disgraziati di autori che ti hanno assegnato questo compito così difficile”. Cristiano Malgioglio non fa sconti a Ginevra Lamborghini che nella terza puntata di Tale quale e show, in onda il 6 ottobre, si è trasformata in Dua Lipa per interpretare uno dei grandi successi della cantante britannica: Love Again.

Ginevra Lamborghini si trasforma in Dua Lipa, Malgioglio la boccia: ‘La prossima volta fategli cantare il Ballo del qua qua’

Una performance carica di sensualità cercando di emulare le sinuose movenze dell’artista londinese che non ha convinto di Malgioglio che ha nuovamente tirato in ballo la sorella Elettra Lamborghini nel giudicarla. “Ha una voce graffiante, piena… che ti cattura. Un compito difficile. Interpretare una delle più grandi, Dua Lipa ha questa tecnica… Dovresti fare un po’ la voce a papera a tratti” – ha riferito il paroliere che poi si è rivolto agli autori. “La prossima volta fategli cantare il Ballo del qua qua oppure potresti imitare tua sorella Elettra, sarebbe molto più facile. Siete crudeli”.

Loretta Goggi elogia l’ex gieffina: ‘Ti auguro di liberarti dal problema di sentire nominare tua sorella’

A sostegno di Ginevra Lamborghini è intervenuta Loretta Goggi con un giudizio positivo sull’ex gieffina. “Voglio farle i complimenti. Si è mossa con sensualità, la voce di Due Lipa poi è molto Dark e lei ha fatto questa fatica nel tenere questo tono basso. E poi volevo che è molto graziosa, intonata e piacevolissima…

Ti auguro di liberarti del problema di sentire nominare tua sorella perché questo è un problema che tra sorella esiste. Mia sorella Daniela per fortuna sua ha scelto di sposarsi ed ha una famiglia che adora ed ha eliminato il problema ma non mi sembra il vostro caso. Godetevi le vostre carriere” – ha chiosato la ‘regina’ dei giudici di Tale e quale show.