Giorgia Cardinaletti, spunta il documento che conferma le nozze con Francesco Bechis: quando pronunceranno il sì

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis

Il matrimonio in autunno

Le pubblicazioni di matrimonio sono comparse al Comune di Roma e quello che fino a pochi mesi fa era soltanto un sospetto è diventato ufficiale: Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si preparano a diventare marito e moglie. La conduttrice del Tg1 e il giornalista, legati sentimentalmente dal 2025, hanno scelto però di mantenere ancora una volta il massimo riserbo sul loro prossimo passo.

A rivelare la novità è Chi, secondo cui il matrimonio dovrebbe essere celebrato in autunno nelle Marche, terra d’origine di Cardinaletti, nata a Fabriano. Non sono stati invece resi noti né il giorno delle nozze né il luogo preciso della cerimonia.

La comparsa delle pubblicazioni rappresenta però il primo elemento concreto che conferma i rumors circolati negli ultimi mesi. La coppia, infatti, non ha mai annunciato pubblicamente il fidanzamento e non ha trasformato la propria relazione in una presenza costante sui social.

Chi sono Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis

Giorgia Cardinaletti ha 39 anni ed è uno dei volti del Tg1 Rai. Originaria di Fabriano, nelle Marche, ha costruito la propria carriera nel giornalismo televisivo fino ad arrivare alla conduzione del principale telegiornale della Rai.

Francesco Bechis, 31 anni, è invece una firma della cronaca politica de Il Messaggero ed è figlio di Franco Bechis, direttore della testata online Open.

La loro relazione è iniziata nel 2025 e, fin dall’inizio, i due hanno scelto una linea molto precisa: proteggere la loro vita privata.

A gennaio era arrivata la prima fotografia di coppia pubblicata da Chi. Nei mesi successivi, però, sono circolate pochissime immagini e nessuna dichiarazione diretta sulla relazione.

L’anello aveva già fatto scattare i sospetti

Un primo indizio sulle possibili nozze era comparso già a giugno, quando durante un’edizione del Tg1 gli spettatori più attenti avevano notato un anello al dito di Cardinaletti.

Quell’immagine aveva alimentato immediatamente le indiscrezioni sul possibile matrimonio. Né la giornalista né Bechis avevano però confermato o smentito le voci.

Ora, con le pubblicazioni comparse negli uffici del Comune di Roma, il quadro è diventato molto più chiaro.

Secondo quanto riferito da Chi, la coppia dovrebbe pronunciare il sì all’inizio dell’autunno nelle Marche. Una scelta legata anche alle origini della giornalista, che è nata a Fabriano.

Una storia vissuta lontano dal gossip

La riservatezza di Cardinaletti non è casuale. Prima della relazione con Bechis, la giornalista era stata al centro dell’attenzione mediatica per il legame con Cesare Cremonini, una storia durata circa un anno e mezzo e conclusa nel 2024.

Il cantautore bolognese aveva poi parlato pubblicamente della relazione nel 2025, definendola «centrale» nella propria vita. Cremonini aveva anche raccontato che il rapporto con Cardinaletti aveva avuto un ruolo nella nascita della canzone Ragazze facili, collegandola al tema del «coraggio di amare».

La loro relazione, tuttavia, era ormai terminata.

Pochi mesi dopo la fine di quella storia, Cardinaletti ha ritrovato l’amore con Bechis. Questa volta la scelta è stata quella di tenere la coppia lontana dai riflettori, evitando esposizioni e dichiarazioni.

Ed è proprio questa discrezione a rendere ancora più significativo il nuovo dettaglio: non un annuncio sui social, non un’intervista, ma un atto formale comparso al Comune di Roma.

Per ora resta ancora poco da sapere sul matrimonio. La data precisa non è stata comunicata e neppure la location è stata resa pubblica. L’unica certezza è che Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si preparano alle nozze, con le Marche indicate come destinazione scelta dalla coppia per il grande giorno.