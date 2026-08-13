Francesco Gabbani, il malore sul palco di Letojanni: poi l’annuncio social che tranquillizza i fan

Francesco Gabbani

Il cantante ha interrotto il concerto a Letojanni dopo pochi brani, a distanza di poche ore rassicura il pubblico

Francesco Gabbani sta bene e, dopo il malore che lo ha costretto a interrompere il concerto di Letojanni, nel Messinese, è pronto a tornare sul palco. È stato lo stesso cantautore a rassicurare i fan con un video pubblicato sui social, spiegando cosa è accaduto durante lo spettacolo e ringraziando il personale medico intervenuto per soccorrerlo.

La sera precedente Gabbani aveva dovuto interrompere il live dopo aver cantato soltanto alcuni brani. Il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, era salito sul palco per comunicare al pubblico che la serata non sarebbe potuta proseguire.

«Sono vivo»: il messaggio di Gabbani dopo il malore

Il giorno dopo il cantante ha voluto parlare direttamente ai suoi fan. «Ehilà, ciao a tutti, intanto eccomi qua, sono vivo. Volevo tranquillizzarvi», ha esordito Gabbani nel video.

L’artista ha spiegato di aver avuto un malore che, per la prima volta, gli ha impedito di portare a termine un concerto.

«Ieri sera durante il concerto ho avuto un malore, cosa che non mi era mai riuscita in questo modo, che non mi ha permesso di continuare a stare sul palco, ma non ce la facevo proprio», ha raccontato.

Una situazione che lo ha costretto a fermarsi, nonostante il dispiacere per il pubblico arrivato a Letojanni per assistere allo spettacolo.

Il caldo e la stanchezza tra le possibili cause

Il giudice di X Factor ha cercato di spiegare cosa potrebbe aver provocato il malessere, senza però parlare di una diagnosi precisa.

«Probabilmente è stato una somma di caldo, stanchezza dei viaggi, degli spostamenti di questi giorni», ha detto il cantautore.

Una combinazione particolarmente impegnativa per un artista impegnato in un tour estivo, tra concerti e continui trasferimenti.

«Spesso ce lo dimentichiamo che per arrivare da una parte all’altra c’è tutta la stanchezza del viaggio e degli sbattimenti che comporta. Però questo fa parte del gioco», ha aggiunto.

Il cantante ha comunque sottolineato di essere stato seguito tempestivamente dalla squadra medica presente sul posto, alla quale ha rivolto un ringraziamento particolare.

«Grazie alla meravigliosa squadra medica che è intervenuta con prontezza per soccorrermi», ha detto.

La rassicurazione: «Stasera torno sul palco»

La parte più importante del messaggio è arrivata quando Gabbani ha parlato delle sue condizioni.

«Oggi fortunatamente sto bene, mi sono ripreso», ha assicurato, annunciando anche l’intenzione di rispettare il successivo appuntamento del tour.

Il cantante avrebbe dovuto esibirsi questa sera a Sant’Angelo di Brolo, sempre in Sicilia, e ha confermato la volontà di salire sul palco.

«Ho quindi tutta l’intenzione di salire sul palco questa sera e tornare a fare il concerto a Sant’Angelo di Brolo. Non vedo l’ora, ce la metterò tutta».

Un messaggio che ha contribuito a tranquillizzare il pubblico dopo la preoccupazione della sera precedente.

Il concerto di Letojanni sarà recuperato

Resta invece da capire quando potrà essere recuperata la data di Letojanni. Gabbani ha spiegato che sarà fatto tutto il possibile per recuperare il concerto, ma al momento non è stata indicata una nuova data.

«Non so in che tempi, non so quando», ha spiegato il cantante.

Il suo pensiero è poi tornato al pubblico che aveva acquistato il biglietto e che si è trovato davanti a uno spettacolo interrotto improvvisamente.

«Mi dispiace perché sapete quanto io tenga alla dimensione live, all’interscambio vibrazionale con voi», ha detto Gabbani, sottolineando il dispiacere per chi era arrivato a Letojanni senza poter assistere all’intero concerto.

Il sindaco aveva annunciato lo stop

A comunicare ufficialmente l’interruzione dello spettacolo era stato il sindaco Alessandro Costa, salito sul palco dopo il malore dell’artista.

«Francesco Gabbani ha avuto un leggero malore che merita ulteriori accertamenti. La serata non può continuare», aveva spiegato il primo cittadino, rivolgendo quindi un pensiero al cantante: «L’artista è dispiaciuto, ma la salute viene prima di tutto».

La serata si era così conclusa prima del previsto, lasciando comprensibilmente preoccupati i presenti.

A distanza di poche ore, però, è arrivata direttamente da Gabbani la rassicurazione più attesa: il malore è alle spalle e il cantante vuole tornare sul palco.

«Vi ringrazio per tutto l’affetto, la comprensione, la vicinanza che mi state facendo arrivare. Vi voglio bene, ci vediamo sul palco», ha concluso.