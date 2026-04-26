Tony Effe e Giulia De Lellis, battesimo della figlia a Roma: la benedizione del Papa e un dettaglio che colpisce

Tony Effe e Giulia De Lellis con la piccola Priscilla al battesimo

Battesimo a Roma per la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis

Sabato 25 aprile, a Roma, la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis è stata battezzata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, uno dei luoghi più solenni della Capitale, sede anche di cerimonie ufficiali della Repubblica.

A rendere pubblica la giornata è stato lo stesso artista, Nicolò Rapisarda, che ha condiviso sui social alcune immagini del rito, accompagnate da una didascalia minimale: i quattro nomi della bambina, Priscilla Nella Lucilla Marie, nata l’8 ottobre 2025.

La benedizione apostolica del Papa: il dettaglio che emerge

Tra gli elementi che hanno attirato maggiore attenzione c’è la pergamena con la benedizione apostolica di Papa Leone XIV.

Si tratta di una formula che non viene concessa automaticamente, ma deve essere richiesta espressamente.

Nel documento, mostrato nelle immagini pubblicate, si legge che il Pontefice imparte la benedizione alla bambina in occasione del battesimo. Un dettaglio simbolico che aggiunge peso e significato alla cerimonia.

Una cerimonia intima e senza volti noti

Dalle immagini emerge una scelta precisa della coppia: un evento volutamente raccolto, con la presenza di familiari e amici più stretti.

Nessuna esposizione eccessiva e nessun personaggio pubblico tra gli invitati, in linea con la volontà di mantenere una dimensione privata.

Anche il volto della bambina non viene mai mostrato, coerentemente con quanto già dichiarato da Giulia De Lellis sulla scelta di proteggerla dai social.

La festa nel centro di Roma e la torta protagonista

Dopo la cerimonia religiosa, i festeggiamenti si sono spostati in una location esclusiva nel centro di Roma, a pochi passi dalla Basilica.

Tra i dettagli più evidenti nelle immagini condivise, la grande torta a più piani, colorata e scenografica, diventata uno degli elementi più commentati.

I look dei genitori tra eleganza e stile social

Anche gli outfit non sono passati inosservati.

Tony Effe ha scelto un look sui toni panna, con polo e foulard, mentre Giulia De Lellis ha optato per un trench sopra un mini abito bianco, completato da sandali molto alti.

Scelte che hanno subito acceso il dibattito sui social.

Il messaggio di Giulia De Lellis: “Una giornata che non dimenticherò”

A chiudere la giornata, le parole condivise dalla stessa De Lellis, tra ringraziamenti e una dedica alla figlia.

«È stata una giornata speciale per la piccola di casa», ha scritto, ringraziando amici e familiari per la presenza.

Poi il pensiero più personale: l’augurio che la luce di Dio accompagni sempre il percorso della figlia.

Oltre le immagini: tra esposizione social e scelta di riservatezza

Il battesimo della figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis racconta anche un equilibrio sempre più diffuso tra condivisione e privacy.

Da un lato la pubblicazione di momenti importanti, dall’altro la decisione di non esporre completamente i figli.

Una linea che riflette un cambiamento nel modo in cui i personaggi pubblici gestiscono oggi la propria vita familiare.