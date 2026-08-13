Celina Powell arrestata a Miami sulla Lamborghini rosa: la patente era sospesa 10 volte

A sinistra Celina Powell con la Lamborghini

La modella e influencer fermata mentre era alla guida della supercar: dagli accertamenti sarebbe emerso anche un precedente documento di guida sospeso

La Lamborghini Urus rosa shocking ha attirato l’attenzione degli agenti, ma è stato il controllo della targa a far scattare l’arresto. È accaduto a Miami, dove la modella e influencer Celina Powell, 31 anni, è stata fermata mentre era alla guida della supercar. Secondo quanto riportato dalle autorità, sulla sua patente della Florida risultavano dieci sospensioni attive.

L’episodio è avvenuto il 6 agosto, quando un agente dell’unità di polizia urbana stava effettuando un servizio di pattuglia nella zona di Midtown. Il controllo della targa della Lamborghini del 2023 avrebbe segnalato che la patente della proprietaria registrata del veicolo risultava sospesa.

A quel punto gli agenti hanno fermato l’auto. Al volante c’era Powell, che avrebbe mostrato anche una patente del Colorado, risultata a sua volta sospesa.

Dieci sospensioni e un nuovo arresto

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, gli accertamenti avrebbero fatto emergere dieci sospensioni attive sulla patente della Florida, con l’ultima risalente allo scorso marzo.

La influencer è stata quindi arrestata con l’accusa di guida con patente sospesa e accompagnata in carcere.

La vicenda non sarebbe però un episodio isolato. Powell avrebbe già avuto precedenti problemi con la giustizia per la stessa ragione, con arresti a Miami nel 2020 e nel 2021, oltre a una serie di infrazioni al codice della strada registrate in Colorado.

La sospensione più recente sarebbe collegata anche a una mancata comparizione in tribunale nel dicembre 2025, nell’ambito di precedenti contestazioni legate alla circolazione stradale.

La Lamborghini rosa e la vita da influencer

A rendere particolarmente riconoscibile la scena è stata naturalmente la vettura. Powell era infatti alla guida di una Lamborghini Urus rosa, una supercar dal valore particolarmente elevato che negli ultimi anni è diventata uno degli elementi distintivi della sua immagine pubblica.

La 31enne è una figura molto conosciuta sui social negli Stati Uniti e conta milioni di follower. La sua popolarità è cresciuta soprattutto attraverso Instagram, grazie anche a una lunga serie di dichiarazioni e controversie legate a personaggi del mondo della musica e dello sport.

Il suo nome è stato associato negli anni a rapper e celebrità come Offset, Snoop Dogg, Fetty Wap e Waka Flocka Flame. Alcune delle sue affermazioni sono state successivamente contestate, smentite o ritrattate dalla stessa Powell.

Una parte importante della sua attività online è inoltre legata a OnlyFans, piattaforma sulla quale ha costruito una consistente fonte di guadagno e una parte significativa della propria notorietà.

Il milione di dollari mostrato in diretta

Proprio la sua attività su OnlyFans era tornata al centro dell’attenzione pochi giorni prima dell’arresto.

Durante una diretta con Deshae Frost, Powell era stata provocata sul tema dei suoi guadagni. A quel punto aveva mostrato alla telecamera lo schermo del proprio telefono, sul quale compariva una cifra di 1.136.149,81 dollari, indicata come guadagno relativo al gennaio 2026.

«Quella roba dice 1,1 milioni di dollari», aveva osservato Frost, sorpreso dalla cifra. Powell aveva risposto sostenendo che si trattava soltanto del risultato di gennaio: «Ho iniziato l’anno alla grande».

La cifra, però, non risulta essere stata verificata indipendentemente. Non è la prima volta che l’influencer parla pubblicamente dei propri guadagni. Già nel 2020, durante un’intervista a No Jumper, aveva dichiarato di arrivare a circa 100mila dollari al mese, salvo poi scherzare sulle proprie disponibilità economiche.

Dalle controversie social ai problemi con la patente

La carriera online di Powell è stata caratterizzata anche da numerose controversie. La sua notorietà è arrivata in larga parte attraverso dichiarazioni riguardanti relazioni con personaggi famosi e attraverso contenuti pubblicati sui social.

Nel corso degli anni, inoltre, ha trasformato la propria esposizione mediatica in un vero e proprio business digitale, costruendo un seguito di milioni di persone.

L’arresto di Miami aggiunge ora un nuovo episodio alla sua storia personale. Il punto centrale dell’indagine, tuttavia, è la guida con patente sospesa: saranno gli atti giudiziari e gli eventuali successivi sviluppi a chiarire la posizione della influencer e le conseguenze delle numerose sospensioni contestate.

La Lamborghini rosa è stata fermata, dunque, non per il suo aspetto appariscente ma per un controllo di routine che ha portato gli agenti a scoprire una situazione ben più complessa. Una verifica della targa ha fatto emergere il problema della patente e, nel giro di pochi minuti, la supercar è diventata lo scenario di un nuovo arresto per Celina Powell.