Giulia De Lellis, fenomeno da studiare: sale in cattedra alla Bocconi, dà lavoro a 12 persone

Ha iniziato consigliando un rossetto su Instagram che è andato immediatamente sold out. Era il 2016 e quell’episodio fu fonte di ispirazione per Giulia De Lellis che nel giro di 8 anni si è trasformata da commessa di un negozio di abbigliamento a Pomezia a 1200 euro al mese a imprenditrice con Audrer, una linea di prodotti per la pelle.

Giulia De Lellis, da commessa a 1200 euro al mese alla sua linea di prodotti per la pelle: ‘Investimento iniziale 500mila euro’

Influencer da oltre 5,3 milioni di follower, mercoledì 20 marzo salirà in cattedra alla Bocconi per raccontare la sua storia come Fashion Experience And Design Management. Una notizia che ha fatto storcere il naso a qualcuno visto che la 28enne non ha ancora conseguito la laurea anche se ha ribadito più volte che vorrebbe prenderla quanto prima.

Al Corriere della Sera ha raccontato l’episodio del rossetto che le ha cambiato la vita. “Mi piaceva, l’ho raccontato sui social. Dopo un po’ arriva mia sorella che volevo provarlo. Era sold out. Ho iniziato a farmi domande. Vado nella profumeria vicino a casa e mi spiegano: ‘le ragazze chiedono quello che hai usato tu. Una, due, tre volte’. Non ci potevo credere“.

La svolta nel 2016 con il rossetto sold out consigliato su Instagram

Quanto accaduto le fece comprendere che lavorare sui social – Instagram in particolare – poteva essere remunerativo. “Quando sono arrivati i primi contratti grazie ai social quasi mi vergognavo: con un pacchetto di post potevo andare oltre quanto prendevo stando in negozio un mese intero. Ho cominciato a mettere da parte i risparmi, pensavo: ho questa fortuna, voglio usarla per creare qualcosa di mio”.

Nel frattempo era arrivata anche la popolarità grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, al GF Vip ed alla love story con Andrea Damante. Qualche scivolone, la relazione con Carlo Beretta e la svolta imprenditoriale.

“A maggio ho coronato il sogno di lanciare un mio brand di prodotti per la pelle, Audrer. Investimento iniziale: intorno ai 500 mila euro. Il 2023 è vicino al pareggio, ora siamo in attivo. Do lavoro a 12 persone” – ha precisato sottolineando di non aver venduto singoli post su Instagram neanche agli inizi del suo percorso. “Credo nelle campagne serie, le studio dall’inizio alla fine e possono essere molto diverse: includere post, contenuti video”. – ha aggiunto smentendo di aver guadagnato anche 16mila euro per un singolo post.

‘Chiara Ferragni? Se sei così in alto serve attenzione nel gestire la cosa’

Giulia De Lellis ha parlato anche di Chiara Ferragni. “Dice di aver commesso un errore di comunicazione? Se sei così grande, così in alto, serve altrettanta attenzione per gestire la cosa” – ha affermato l’ex corteggiatrice che poi ha precisato. “É una bravissima imprenditrice, un’ottima mamma: spero che tutto finisca per il meglio”.