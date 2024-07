Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventeranno genitori, nozze e gravidanze: l’anno magico degli ex GF

Non solo trash e dinamiche ma anche nuove famiglie e nuove… vite. Per alcuni protagonisti il Grande Fratello ha segnato un momento di svolta della loro vita. “Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita”. Con un post pubblicato su Instagram Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato che diventeranno genitori mandando in visibilio i ‘prelemi’, la loro fanbase.

Giulia Salemi in dolce attesa: ‘Farò del mio meglio meglio come mamma, certa di avere accanto un super papà’

“Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Si, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super papà che mi farà sentire protetta e al sicuro grazie al suo amore” – scrive Giulia Salemi.

“Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te” – la chiosa finale con il post che ha incassato una pioggia di like tra cui quello di Alfonso Signorini che ha tenuto a ‘battesimo’ la coppia . Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nel 2020 nella casa più spiata dagli italiani durante il GF Vip 5 dopo che l’ex velino era finito al centro delle dinamiche per la complicità con Elisabetta Gregoraci. Un rapporto che ha attraverso anche momenti di crisi superati brillantemente dalla coppia che ora segna una svolta importante della loro storia d’amore con la gravidanza di Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli è già papà di Leonardo, la coppia potrebbe presto convolare a nozze

Per Pierapolo Pretelli è il secondo figlio, visto che dal 2017 è già papà di Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero. La lieta notizia potrebbe spingere la coppia a fare un altro passo importante convolando a nozze. Il 2024 sembra essere un anno d’oro per i protagonisti del Grande Fratello. Nelle scorse settimane si sono sposati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, relazione nata nella casa di Cinecittà come quella tra Katia Pedrotti ed Ascanio Pacelli.