Giulia Salemi stronca il cast di Mare Fuori e si scaglia contro Blanco a R101

Pioggia di consensi e record di visualizzazioni su Rai Play per la serie tv Mare Fuori con la prima puntata della terza stagione che è andata in onda mercoledì 15 febbraio su Rai 2 (seguita da 1.291.000 spettatori pari al 7.2% di share). Elogi a go go e… stoccate da Giulia Salemi durante una trasmissione radiofonica.

Giulia Salemi: ‘Ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo, pensano di salvare vite umane’

Cast promosso a pieni voti per interpretazione c’è chi però ha manifestato apertamente perplessità su alcuni atteggiamenti lontano dalle telecamere di alcuni protagonisti della fiction Rai che racconta la vita dei giovani detenuti dell’immaginario istituto di pena minorile di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. Durante un intervento a R101 Giulia Salemi ha raccontato un aneddoto sul cast di Mare Fuori ,incrociato in aereo durante il viaggio a Sanremo.

“A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine” – ha riferito il volto social del GF Vip. Giulia Salemi si è soffermata anche sulla decisione della Procura di Imperia di iscrivere Blanco al registro degli indagati per danneggiamento al Festival di Sanremo dopo l’esposto del Codacons.

L’influencer su Blanco indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento a Sanremo: ‘Giusto punire’

“Sappiamo tutti quello che ha fatto con la canzone che parlava di rose. Rose che sono andate distrutte insieme a tutta la scenografia. Posso dire? Adesso non so come andrà a finire, però è giusto punire. Perché nella nuova generazione, torno a nonna Giulia, non c’è il senso del dovere.” – ha sottolineato Giulia Salemi.