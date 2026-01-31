Giulia Salemi chiama Milly Carlucci: ‘Ballando con le stelle è il mio ultimo sogno da concorrente’

Giulia Salemi

Giulia Salemi a Tv Talk: tra Amadeus, Red Carpet e Pechino Express

Giulia Salemi vive un momento di piena espansione professionale. Ospite di Tv Talk nella puntata del 31 gennaio, la conduttrice italo-iraniana ha raccontato un presente densissimo: è spalla di Amadeus in The Cage, partecipa come concorrente a Red Carpet ed è pronta a diventare inviata “speciale” nella prossima edizione di Pechino Express.

Un’agenda fitta, che segna il passaggio definitivo da influencer e volto social a protagonista della televisione mainstream.

L’esperienza con Amadeus: “Un gigante della tv che mi lascia libertà”

Salemi ha parlato senza filtri del lavoro al fianco di Amadeus, definendolo un maestro.

“La sto vivendo come un’occasione importante con un grande professionista. Ama mi lascia molta libertà e mi sto divertendo tantissimo”, ha spiegato.

Una dichiarazione che suona come una consacrazione, soprattutto dopo anni in cui era stata spesso relegata a ruoli marginali o etichettata come “personaggio social”.

L’addio a Mediaset e il peso dei social

Non è mancato un passaggio sull’interruzione del rapporto con Mediaset. Salemi ha ammesso che il suo percorso con l’azienda si è probabilmente interrotto perché lei, come Tommaso Zorzi, è considerata un volto troppo legato ai social.

“Io me la sono spiegata così”, ha detto, senza polemiche ma con una consapevolezza che suona come critica al sistema televisivo tradizionale.

Un tema caldo: la difficoltà per i talenti digitali di essere riconosciuti pienamente come professionisti della tv generalista.

L’appello a Milly Carlucci per Ballando con le stelle

Tra i desideri ancora nel cassetto, uno è particolarmente esplicito: Ballando con le stelle.

“Vorrei partecipare. So che Milly Carlucci non vede di buon occhio chi viene dai reality, ma i tempi sono cambiati. Io sono un po’ goffa, ci sarebbe da divertirsi”, ha detto lanciando un appello diretto alla conduttrice di Rai 1.

Un’autocandidatura che suona strategica: Ballando resta uno dei format più prestigiosi per riposizionarsi come volto “legittimato” della tv.

Giulia Salemi ha un sogno. Anzi, due. Forse tre!



In ogni caso @milly_carlucci, prepara il contratto, abbiamo un'altra concorrente per te!



👉 Guarda #TvTalk su RaiPlay 🩵 pic.twitter.com/17sfXciAck — Tv Talk (@TvTalk_Rai) January 31, 2026

Le Iene e il sogno dell’inchiesta

Salemi ha poi confessato un altro obiettivo ambizioso: entrare nel team de Le Iene.

“Come inviata o magari come conduttrice, è un programma che mi è sempre piaciuto”, ha dichiarato.

Una mossa che segnerebbe un cambio radicale di registro: dal glamour e intrattenimento leggero all’informazione pop e all’inchiesta televisiva.

Grande Fratello: dal reality alla conduzione

Il terzo sogno è quello più simbolico: condurre il Grande Fratello, il programma che l’ha lanciata.

“Mi piacerebbe condurlo, è il programma che mi ha fatto conoscere”, ha spiegato.

Da concorrente a padrona di casa: un percorso circolare che rappresenterebbe la definitiva consacrazione professionale.

Ambizione, rivincita e nuova fase della carriera

Le parole di Giulia Salemi raccontano una figura diversa rispetto alla gieffina degli esordi. Oggi è una professionista consapevole, con un progetto chiaro e un’ambizione dichiarata.

Il passaggio da influencer a conduttrice mainstream è ancora un terreno minato per molti personaggi digitali, ma Salemi sembra muoversi con strategia: Amadeus come mentore, format prestigiosi come obiettivo, e una narrazione personale che mescola ironia e determinazione.

In un panorama televisivo che fatica a rinnovarsi, la sua figura rappresenta una nuova generazione di conduttori ibridi, nati sui social ma pronti a conquistare il piccolo schermo tradizionale.