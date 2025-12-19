Chi ha vinto Grande Fratello 2025: Anita Mazzotta trionfa grazie ai voti dei Jonita

Giulia Soponariu e Anita Mazzotta, finaliste del Grande Fratello

Anita Mazzotta: una vittoria segnata dal cuore, al secondo posto Giulia Soponariu

La finale del Grande Fratello 2025 ha consacrato Anita Mazzotta come vincitrice della diciannovesima edizione, con il montepremi di 110.000 euro per una manciata di voti, 50,46% delle preferenze. Trionfo grazie ai voti dei Jonita visto che prima dell’ultimo atto Giulia era in testa al televoto (40% a fronte del 30% della ‘rivale’ e il 28% di Jonas).

La giovane tatuatrice di 26 anni, originaria di Treviso e residente a Milano, ha conquistato il pubblico grazie al suo percorso autentico, coraggioso e intenso. Seconda classificata Giulia Soponariu, studentessa universitaria e modella di 20 anni, originaria di Carignano, Torino. Quest’ultima ha totalizzato il 49,54 dei voti nel duello finale.

Un rientro memorabile dopo la perdita della madre

Pochi giorni dopo l’ingresso nella Casa, Anita aveva lasciato il reality per stare vicino alla madre, gravemente malata. La donna è scomparsa poco dopo, ma la tatuatrice ha deciso di rientrare nel gioco, portando con sé il ricordo della mamma e una promessa: vivere fino in fondo la sua esperienza nella Casa. Durante la puntata del 20 ottobre, la giovane ha spiegato agli altri concorrenti:

«Sono qui per dirvi due cose. Come avete saputo, mamma non c’è più. Il sabato che mi avete visto andare in quel confessionale, lei mi ha salutato. Ho chiesto di tornare perché era una sua volontà. Mi siete mancati».

L’amore nella Casa: #Jonita conquista il pubblico

All’interno del reality, Anita Mazzotta ha trovato l’amore tra le braccia di Jonas, formando la coppia più seguita dai fan, nota sui social come #Jonita. Non sono mancati momenti di tensione tra i due, ma le difficoltà della finale li hanno avvicinati ancora di più, trasformandoli in una delle storie d’amore più amate di quest’edizione.

Sorprese e incontri emozionanti durante la finale

La serata finale è stata costellata da sorprese: la presenza dei familiari ha commosso il pubblico. Anita ha riabbracciato il papà adottivo Vincent e le migliori amiche, ricevendo incoraggiamenti e affetto. Floriana Secondi l’ha definita “fiore d’acciaio”, sottolineando il suo coraggio nel portare dentro la Casa il dolore e la dolcezza personale.

Il podio e le emozioni del televoto

Il terzo classificato della serata è stato Jonas, che ha ottenuto il 28% dei voti. Anita e Giulia Soponariu si sono sfidate fino alla fine, con la giovane trevigiana che ha conquistato definitivamente la vittoria grazie all’autenticità, alla spontaneità e alla capacità di emozionare il pubblico.

Una vittoria simbolica tra amore e resilienza

La vittoria di Anita Mazzotta non è solo un trionfo nel reality, ma anche un riconoscimento della sua forza interiore e della determinazione nel trasformare il dolore personale in un percorso di crescita e amore. Con Jonas al suo fianco e la famiglia a sostenerla, Anita chiude questa edizione del Grande Fratello 2025 lasciando un segno indelebile nel cuore dei telespettatori.

Omer rivede la mamma dopo un anno: ‘La prima volta che volo’

La serata finale del Grande Fratello 2025 si è aperta con l’ingresso in studio dei cinque finalisti, accolti tra applausi e una scenografia dorata che ha sottolineato l’importanza dell’evento. Simona Ventura ha dato il via ai primi verdetti, decretando l’eliminazione di Omer, che ha potuto riabbracciare la madre Shirin dopo un lungo periodo di lontananza. “É la prima volta che prendo l’aereo”. Subito dopo, il pubblico ha stabilito che Jonas sarebbe diventato il secondo superfinalista, mentre la sfida finale si sarebbe giocata tra Anita Mazzotta e Giulia Soponariu, con Grazia Kendi costretta a lasciare la Casa.

Le sfide e le sorprese

Durante la puntata non sono mancati momenti di grande emozione: i finalisti hanno ricevuto sorprese dai familiari, abbracci commoventi e messaggi dagli amici più cari, mentre i panelisti storici hanno condiviso ricordi delle prime edizioni e commentato il percorso dei concorrenti, lodando coraggio, autenticità e capacità di affrontare le prove della Casa. Tra tensioni, riconciliazioni e dichiarazioni d’affetto, la serata ha saputo tenere alta la suspense fino ai verdetti finali, creando un clima intenso e carico di emozioni che ha preceduto la proclamazione della vincitrice.