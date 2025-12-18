Blake Mitchell, chi era davvero la star di OF morta a 31 anni in un incidente in moto: l’ultimo post

Blake Mitchell

La morte improvvisa di Lane V Rogers in un incidente in moto

Il mondo dell’intrattenimento per adulti e la comunità queer sono sotto shock per la morte improvvisa di Lane V Rogers, conosciuto dal grande pubblico con il nome d’arte Blake Mitchell. L’attore e creator di OnlyFans è morto lunedì 15 dicembre in un tragico incidente motociclistico in California. Aveva soltanto 31 anni.

La notizia è stata confermata dalla famiglia a TMZ due giorni dopo l’accaduto. Secondo quanto riferito dalle autorità, i soccorsi sono intervenuti poco prima delle 16:00 nella zona costiera di Oxnard Plain, nei pressi della Pacific Coast Highway, a seguito di uno scontro tra una moto e un camion. Rogers è morto sul colpo a causa di gravi ferite alla testa. Il medico legale della contea di Ventura ha classificato il decesso come accidentale. Le indagini sull’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso.

L’ultimo post su Instagram che oggi assume un significato straziante

A rendere la sua scomparsa ancora più dolorosa è stato l’ultimo contenuto pubblicato da Rogers su Instagram, dove contava oltre 400mila follower, solo pochi giorni prima della morte. Nel video, diventato virale dopo la tragedia, l’attore mette in scena un dialogo immaginario tra il suo “io del 2025” e quello del 2020, ripercorrendo i cinque anni più intensi della sua vita.

Il tutto è accompagnato dalla canzone “Back To Friends” di Sombr, scelta che oggi appare quasi profetica. Nella didascalia, Rogers scriveva:

“Francamente lo rifarei ancora… con qualche modifica haha”.

Parole che, alla luce degli eventi, hanno colpito profondamente i fan, molti dei quali hanno definito quel post come “un addio inconsapevole”.

Il cordoglio della comunità queer e delle star

La sezione commenti dell’ultimo video si è rapidamente trasformata in un memoriale virtuale. Tra i messaggi più toccanti, quello di Laganja Estranja, celebre volto di RuPaul’s Drag Race: “Ci mancherai tantissimo, tesoro”.

Anche colleghi e amici hanno espresso il loro dolore sui social. “Lane era una delle persone più gentili e autentiche che abbia mai conosciuto”, ha scritto un amico su X, ricordando l’ultima conversazione avuta con lui, “piena di amore e amicizia”.

Una carriera costruita con coraggio e autenticità

Lane V Rogers aveva iniziato la sua carriera nel 2014, esibendosi come webcam performer, prima di diventare uno dei volti più noti del cinema per adulti queer con il nome di Blake Mitchell. In un’intervista al podcast Back to Your Story nel 2023, aveva raccontato di aver scelto il mondo dei contenuti per adulti dopo essere stato contattato dal suo “studio gay preferito”, decidendo di non frequentare l’università per dedicarsi completamente alla carriera artistica.

Nel corso degli anni aveva costruito una fanbase solida, diventando un punto di riferimento per molti grazie alla sua trasparenza, intelligenza e libertà espressiva.

Il ricordo di chi lo ha conosciuto davvero

Particolarmente intenso il tributo scritto da Zach, autore di un noto blog dedicato all’industria dell’intrattenimento per adulti, che aveva seguito Rogers sin dagli esordi. Nel suo ricordo, Lane viene descritto come “implacabilmente leale, brutalmente onesto, etico, curioso e infinitamente pieno di vita”.

“Voleva sinceramente che tutti migliorassero e vedeva il buono in ognuno”, scrive Zach, sottolineando come l’amicizia con Rogers sia stata uno dei doni più grandi della sua carriera.

Un’eredità che va oltre lo schermo

La morte di Blake Mitchell lascia un vuoto profondo non solo nel settore, ma anche tra chi vedeva in lui un esempio di autenticità e coraggio. Il suo ultimo messaggio, oggi, resta come una testimonianza potente di una vita vissuta senza compromessi.