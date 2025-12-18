Belen Rodriguez, perché la famiglia spinge per il ritorno in Argentina

Belen Rodriguez

Il ribaltamento dei ruoli

Per anni è stata Belen Rodriguez a farsi carico della sua famiglia, portando in Italia i genitori Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani quando la sua carriera di showgirl era decollata. Oggi, però, i ruoli sembrano essersi invertiti. In questo momento delicato della sua vita, sono proprio mamma e papà a provare a proteggerla e sostenerla, spingendola a staccare la spina e a prendersi una pausa lontano dai riflettori.

“Belen ha bisogno di ritrovare serenità. La sua cura sarà l’amore della nostra famiglia”, avrebbero confidato i familiari più stretti, dichiarazioni riportate dal magazine Oggi. L’obiettivo è chiaro: convincere la showgirl a tornare in Argentina per qualche settimana, lontana da gossip, paparazzi e pressioni mediatiche.

La decisione dopo un weekend che ha fatto scattare l’allarme

La scelta della famiglia non sarebbe arrivata per caso. Secondo quanto filtra, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato un recente weekend a Saint Moritz, trascorso con l’amica Claudia Galanti, tra party esclusivi e comportamenti ritenuti preoccupanti da chi le è vicino. Nessuna ricostruzione ufficiale sugli episodi accaduti, ma abbastanza da spingere Gustavo e Veronica ad agire con decisione.

I genitori avrebbero già confidato agli amici più intimi l’intenzione di riportare la figlia a casa: “È il momento di convincerla a stare con noi, lontano da tutto e da tutti”. Un tentativo di protezione familiare, più che di controllo.

La fragilità di Belen e il passo indietro dal lavoro

Belen stessa non ha mai nascosto di attraversare un periodo complesso. Nelle scorse settimane ha annunciato la decisione di diradare la sua presenza a “Matti da legare” su Radio 2, spiegando di non sentirsi in grado di andare in onda ogni giorno. Segnali di una fragilità che era già emersa pubblicamente durante la discussa intervista a un evento di Vanity Fair, dove era apparsa affaticata e confusa.

Poco dopo, la showgirl aveva chiarito tutto con grande sincerità: “Ho preso troppi ansiolitici durante un attacco di panico, mi sto curando”. In un video sui social aveva parlato apertamente di attacchi di panico e depressione, raccontando quanto sia difficile convivere con queste fragilità quando si ha una vita pubblica.

Il ritorno dell’unità familiare e il riavvicinamento con Cecilia

In questo contesto assume un peso fondamentale il rapporto ritrovato con la sorella Cecilia. Dopo mesi di distanza e tensioni – esplose proprio durante la gravidanza di Cecilia – le due si sarebbero riavvicinate, anche grazie alla nascita della piccola Clara Isabel. Come raccontato dal giornalista Gabriele Parpiglia, oggi il legame tra le sorelle appare più solido che mai.

Cecilia sarebbe della stessa idea dei genitori: l’Argentina come rifugio, un luogo dove Belen possa tornare a essere semplicemente se stessa, senza dover recitare un ruolo.

Un déjà-vu che spaventa la famiglia

Non è la prima volta che Belen affronta un periodo simile. Dopo l’addio a Stefano De Martino, aveva già combattuto contro la depressione, allontanandosi temporaneamente dalle scene e ricorrendo a cure specialistiche. Proprio quel precedente rende oggi la famiglia particolarmente vigile.

I Rodriguez, da sempre molto uniti, sembrano determinati a non lasciarla sola. Questa volta, però, con una convinzione in più: prima di tutto viene la salute, anche se questo significa lasciare l’Italia e fermarsi.