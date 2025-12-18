Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Caso Signorini, Selvaggia Lucarelli rivela come sta Pierpaolo Pretelli: ‘Traumatizzato dagli eventi’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 18 Dic, 2025 - ore: 22:28 #Caso Signorini, #Fabrizio Corona, #Pierpaolo Pretelli, #selvaggia lucarelli
Pierpaolo PretelliPierpaolo Pretelli

Dalle rivelazioni di Fabrizio Corona al linciaggio social

Il cosiddetto Caso Signorini, esploso dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona nel format Falsissimo, continua a produrre effetti devastanti ben oltre il perimetro delle accuse iniziali. Accuse che, va ricordato, sono tutte da verificare e al momento prive di riscontri ufficiali, ma che hanno comunque innescato un cortocircuito mediatico senza precedenti.

Nel racconto di un presunto “sistema” legato al mondo del Grande Fratello, Corona ha tirato in ballo anche i nomi di alcuni concorrenti. Tra questi è comparso anche Pierpaolo Pretelli, ex gieffino, influencer molto seguito e compagno di Giulia Salemi, conosciuta proprio nella casa più spiata degli italiani.

Pierpaolo Pretelli nel mirino: meme, insulti e gogna pubblica

Nel giro di poche ore, Pretelli è diventato il bersaglio di commenti offensivi, insinuazioni, meme e attacchi sarcastici, in una spirale tipica dei processi sommari social. A raccontare cosa stia vivendo l’ex gieffino è Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter Vale Tutto riporta informazioni raccolte da fonti dirette.

Secondo la giornalista, Pretelli sarebbe profondamente scosso e traumatizzato:

“Pretelli, secondo le mie fonti, è letteralmente traumatizzato dagli eventi.”

Una condizione che si traduce in isolamento, vergogna e paura del giudizio, nonostante l’assenza di prove concrete a suo carico. Lucarelli parla apertamente di uno stigma che si è incollato addosso all’influencer, indipendentemente dalla verità dei fatti.

Le conseguenze psicologiche e professionali

Il racconto si fa ancora più duro quando Lucarelli descrive le conseguenze quotidiane della gogna con l’ex velino che faticherebbe ad uscire di casa (l’altro ieri è stato ospite della Vita in diretta). Un peso che non ricade solo su Pretelli, ma anche su Giulia Salemi, totalmente estranea alla vicenda eppure ugualmente travolta dall’odio social.

Le ripercussioni sono anche economiche e professionali. Sempre secondo quanto riferito dalla giornalista, Pretelli starebbe perdendo importanti contratti pubblicitari, soprattutto quelli legati al periodo natalizio. In altre parole, una impossibilità pratica di lavorare, perché ogni contenuto viene ormai filtrato esclusivamente attraverso la lente dello scandalo.

Lucarelli contro Corona: “Così si umiliano le presunte vittime”

Nel suo intervento, Selvaggia Lucarelli allarga il discorso e critica duramente l’impianto narrativo scelto da Corona. Secondo la giornalista, quella che avrebbe potuto essere una vicenda di interesse giornalistico – perché legata al tema serio dell’abuso di potere – è stata trasformata in tutt’altro. “Lui denuncia il sistema, ma punisce i ragazzi coinvolti, buttandoli in pasto ai social”.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Rosy Viola, addio alla regina del neomelodico: Napoli piange una voce simbolo

Dic 18, 2025 Redazione
Gossip e TV

‘Sono stato usato e buttato’: Daniele Dal Moro riapre la ferita della squalifica al GF Vip e attacca Signorini

Dic 18, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Amadeus, la Rai chiude la porta: ‘Il ritorno non rientra nei piani’, rumor gelati, Fiorello ironizza

Dic 18, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Caso Signorini, Selvaggia Lucarelli rivela come sta Pierpaolo Pretelli: ‘Traumatizzato dagli eventi’

Gossip e TV

Rosy Viola, addio alla regina del neomelodico: Napoli piange una voce simbolo

Economia

Pensioni a rischio stop, maggioranza in tilt: cosa cambia (e cosa no) per chi deve andare in pensione

Gossip e TV

‘Sono stato usato e buttato’: Daniele Dal Moro riapre la ferita della squalifica al GF Vip e attacca Signorini

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.