Grande Fratello, Alfonso Signorini ironizza sulla sfida con Sanremo 2025: ‘Saremo quattro gatti’

Alfonso Signorini

La puntata del Grande Fratello di giovedì 13 febbraio 2025 si è aperta con un tocco di ironia da parte di Alfonso Signorini, che ha giocato sul confronto con il Festival di Sanremo 2025. “Saremo quattro gatti buonissimi”, ha detto il conduttore, facendo sorridere il pubblico e i concorrenti. Beatrice Luzzi ha colto l’assist e ha scherzato: “Scendiamo le scale anche noi?”.

Tensione nella casa: lo scontro tra Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice

Dopo il siparietto iniziale, la serata ha preso una piega più accesa con un confronto tra gli inquilini. Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice si sono scagliati contro Stefania Orlando, definendola “una professionista gossippara e un’opinionista di serie C” per le sue critiche alla loro relazione. “Forse sei gelosa, tanto a te non ti vuole nessuno”, hanno aggiunto in tono provocatorio.

Stefania non ha lasciato correre e ha ribattuto con una stoccata a Chiara: “Dici cose su Javier facendoti condizionare da Lorenzo e Shaila“. Ha poi sottolineato la differenza tra Chiara e Gatta, definendo quest’ultima una persona con una personalità forte, che “può piacere oppure no”, mentre Chiara sarebbe meno autentica.

Cesara e le altre concorrenti difendono Stefania

A prendere le difese di Stefania Orlando è stata Cesara, che ha richiamato Chiara e Alfonso: “Pensate che denigrando un altro concorrente guadagnate qualcosa voi?”. Poi, con un pizzico di sarcasmo, ha aggiunto: “Chiara e Alfonsino dovrebbero avere solo un problema nella vita: il chilometraggio. Sai quanti km ci sono tra Trento e Napoli?”.

Anche Amanda e Maria Teresa hanno ritenuto eccessivi i toni di Chiara, criticando il suo accanimento nei confronti di un’altra donna.

Yulia Bruschi incontra Giglio e parla dell’ex

Non sono mancati momenti di dolcezza in occasione di San Valentino nella casa del Grande Fratello. Yulia Bruschi ha finalmente incontrato Giglio in tugurio, regalando al pubblico un momento di emozione. L’italo-cubana ha colto l’occasione per parlare del suo rapporto con Simone, spiegando che le cose sono migliorate grazie ai preziosi consigli dell’avvocato. “Mia madre mi ha regalato un braccialetto contro il malocchio”, ha rivelato, aggiungendo un tocco di mistero alla serata.