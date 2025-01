Grande Fratello, Shaila e Zeudi senza freni su Helena: ‘A lei manca quello’

Shaila Gatta e Zeudi Di Palma contro Helena Prestes

Nuove scintille al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ed Helena Prestes. La modella brasiliana è finita nuovamente nel mirino di alcuni coinquilini, tra cui Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli.

Shaila Gatta infastidita dal comportamento di Helena, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli con l’ex velina

A scatenare le polemiche sarebbe stato il comportamento di Helena, accusata di sbattere le porte e urlare in casa. L’ex velina Shaila Gatta si è lasciata andare a un commento piuttosto diretto:

“Quella sbatte le porte, urla, sbraita in camera, è una maleducata! Si trovasse un fidanzato e facesse l’amore”, lasciando intendere che un po’ di passione potrebbe tranquillizzarla. Un’osservazione condivisa anche da Zeudi Di Palma, che ha rincarato la dose: “A lei quello gli manca, ma fatemi stare zitta”.

Ma il giudizio più duro è arrivato da Lorenzo Spolverato, che avrebbe insultato Helena definendola “str*a maledetta”. L’offesa, pronunciata senza microfono, è stata riportata da Amanda Lecciso, visibilmente scossa dalla situazione. Parlandone con Stefania Orlando, ha sottolineato l’ingiustizia della narrazione che viene fatta nel reality: “Spero che lo facciano vedere in puntata, perché non è normale che lui dica certe cose. Non è giusto se in puntata fanno vedere solo Helena che sbatte la porta”.

Amanda difende la brasiliana e si scaglia contro Lorenzo per una frase

Spolverato sembra deciso a far fuori Helena dal gioco e ha rivelato la sua strategia: “Adesso sono in pausa su certe cose, aspetto e osservo e poi vedrò cosa fare. Io aspetto giovedì, ma se giovedì non esce, cambio gioco con lei per buttarla fuori. Perché lei non si deve mettere mai contro di me, mai!”. Nonostante le tensioni, Helena Prestes può dormire sonni tranquilli: i sondaggi la danno come la concorrente più votata dal pubblico.