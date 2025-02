Gaffe a La Vita In Diretta: l’audio resta acceso e Selvaggia Lucarelli sente gli ospiti: ‘Non è carino’

Selvaggia Lucarelli

Un’imbarazzante gaffe ha scosso la puntata di La Vita In Diretta giovedì 13 febbraio durante la quale Selvaggia Lucarelli, ospite del programma condotto da Alberto Matano, si è trovata al centro di una situazione imbarazzante. Il talk show pomeridiano di Rai 1, che trattava del Festival di Sanremo 2025 a poche ore dalla terza serata, è stato teatro di un episodio che ha subito acceso i riflettori sulla giornalista e le sue interazioni con gli ospiti in studio.

Cosa è successo tra Lucarelli, Tommasini e Venegoni a La Vita in diretta

Nel corso della puntata, dopo un confronto con la giornalista Marinella Venegoni riguardo alcuni commenti sulla canzone di Simone Cristicchi, Matano ha deciso di collegarsi con Selvaggia Lucarelli per un ulteriore intervento in diretta, a pochi minuti da un altro collegamento con Elettra Lamborghini, fermata all’esterno del Teatro Ariston. Tuttavia l’audio in studio è rimasto acceso, permettendo a Lucarelli di ascoltare i commenti degli ospiti.

Tra le parole che la giornalista ha sentito ci sono state frasi come: “Mi sono fatto un’amica, non vedeva l’ora” , pronunciate da Luca Tommasini, e un altro commento che suonava come una derisione. A quel punto, Selvaggia Lucarelli ha reagito immediatamente, interrompendo la diretta e facendo sapere a Matano cosa stava accadendo: “Alberto, succede che io sento tutto quello che stanno dicendo i tuoi ospiti su di me, digli di non farmi sentire. Dicono ‘Questa aspettava solo questo’.”

IN STUDIO SPARLANO DI SELVAGGIA LUCARELLI E POI FANNO FINTA DI NIENTE

💀⚰️#LaVitaInDiretta #Sanremo2025 pic.twitter.com/gHxoBV5Ch3 — Soter (@SonoSoter) February 13, 2025

Matano, visibilmente colpito dall’accaduto, ha prontamente chiesto chiarimenti, chiedendo cosa fosse stato detto, prima di dare la parola a Luca Tommasini, il quale ha cercato di minimizzare la situazione dicendo: “Selvaggia, ho detto che tu sei pronta a rispondere alle provocazioni.” Nonostante il tentativo di giustificazione, l’imbarazzo è stato evidente.

Dopo il collegamento con Elettra Lamborghini, che ha proseguito senza altri incidenti, Matano ha chiuso l’argomento con una scusa formale, dicendo: “Se è stato detto qualcosa di spiacevole, mi scuso. Sai quello che c’è tra di noi, ti ho voluto qui perché sei un punto di vista unico. Mi dispiace se è stato qualcosa di spiacevole.”

Lucarelli ha precisato che le frasi non erano state pronunciate da Matano, ma che il problema riguardava le parole degli ospiti. A quel punto, la Venegoni ha cercato di alleggerire la situazione, affermando che le sue osservazioni erano da intendersi in modo “ironico” , un tentativo di risolvere il malinteso che però non ha cancellato l’imbarazzo creatosi.

Elettra Lamborghini: ‘Non parlate male di Selvaggia’

Selvaggia Lucarelli, ormai da giorni protagonista di polemiche e commenti sui social, soprattutto per le sue dichiarazioni sul Festival di Sanremo e sui suoi attacchi a diversi artisti, tra cui Fedez e Simone Cristicchi, non è nuova a queste situazioni di tensione.

La sua figura, scomoda e provocatoria, è diventata ormai parte integrante del panorama televisivo e culturale italiano, e il suo atteggiamento diretto e senza peli sulla lingua le è valso sia ammirazione che critiche. In collegamento da Sanremo, Elettra Lamborghini ha prontamente difeso la Lucarelli dicendo “Non parlate male di Selvaggia”.