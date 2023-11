Grande Fratello, Angelica in lacrime ma Beatrice Luzzi e Fiordaliso non le credono: ‘Aveva chiarito’

“Abbiamo già chiarito”. Così Giampiero Mughini quando Alfonso Signorini ha introdotto l’argomento dell’offesa ad Angelica Baraldi durante la puntata del 2 novembre del Grande Fratello. Quest’ultima però ha fatto intendere che non era così con il giornalista che è sembrato quasi cadere dalle nuvole per la reazione della coinquilina.

Giampiero Mughini al televoto per l’offesa ad Angelica, lei gli tiene la mano poi scoppia in lacrime

In puntata ha ammesso “di aver fatto una battuta di bassa lega” in tono scherzo rimarcando l’amicizia con la bolognese che gli ha tenuto la mano sul divano pur mostrandosi indignata e in lacrime. Mughini è finito al televoto con una nomination bulgara che ha visto protagonista anche Alex Schwazer che pure lo scrittore aveva difeso a spada tratta. Al termine della puntata Angelica Baraldi, anche lei al televoto, si è sfogata con i compagni di avventura. “Se sarò eliminata lunedì verrò ricordata per le parole gatta morta e zo…la e questo mi dà fastidio”.

Io ingenua pensavo che Angelica piangesse per lo z*ccola di Mughini, invece piange per la nomination di Beatrice perché "quella è forte e uscirò come Samira". Le priorità di Angessika #GrandeFratellopic.twitter.com/GGmZ74jLxg — Greta-It'sMe🇵🇸 (@GretaOhmg) November 3, 2023

Sul momento di crisi della 26enne hanno manifestato perplessità Fiordaliso e Beatrice Luzzi. Quest’ultima ha prima lanciato una stoccata ai coinquilini. “Mi dispiace che ci sia stato questo strafalcione di Giampiero, avrei voluto vedervi scannare” – ha riferito. Dall’altra parte la cantante ha espresso i suoi dubbi sulla genuinità della reazione di Angelica a distanza di tre giorni dell’uscita volgare di Mughini.

“Se ce l’hai così tanto con lui perché ti sei seduta accanto. Ha detto anche di aver compreso che non voleva offenderla. Quindi perché piangere in quel modo in quel momento?” Senza fare giri di parole Beatrice Luzzi ha parlato di reazione a scoppio ritardato.

Beatrice Luzzi e Fiordaliso non credono ad Angelica Baraldi: ‘A scoppio ritardato, ora piange per la nomination’

“L’offesa c’è stata e lei era andata avanti, ora piange per la nomination. Poteva dire che sa quale peso dare alle battute di Giampiero e che si sentiva offesa chiudendola lì. Invece si è messa a piangere a scoppio ritardato” – ha affermato sottolineando che non va giustificata per la questione dell’età. “A 26 anni Oscar Wilde era Oscar Wilde come Rousseau era Rousseau”.

In sintesi per Beatrice la bolognese si è giocata “la carta” prima della nomination. “Si è giocata la situazione a suo favore prima delle nomination. Dai la prova che fa capire tutto è una: lei aveva già chiarito con Giampiero“.