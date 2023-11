Grande Fratello, Mauro Corona fa una sorpresa a Giselda e le dona il suo libro: pioggia di critiche

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello ha più volte manifestato parole di apprezzamento per Mauro Corona esprimendo il desiderio di conoscerlo. Giselda Torresan ha precisato che il partner ideale dovrebbe essere come lo scritto in quanto, come lei, è un grande appassionato della montagna.

Mauro Corona, il videomessaggio a sorpresa per Giselda Torresan al Grande Fratello

Più volte l’operaia di Asolo ha sollecitato Alfonso Signorini sulla possibilità di incontrare l’opinionista di Cartabianca nella casa più spiata dagli italiani. Nel corso della puntata del 2 novembre il conduttore ha annunciato una sorpresa per Giselda Torresan con Mauro Corona che ha fatto capolino al Grande Fratello con un videomessaggio.

“Buonasera Signorini, so che lì c’è una ragazza, Giselda, che ama la montagna , i boschi, le vette, ambisce alle cime e parla ogni tanto anche di me e questo mi ha fatto piacere e vorrei recapitarle questo libro, Le altalene, che è l’ultimo.

Parla della mia vita, della montagna, delle cime, dei boschi. Parla di me insomma e visto che questa ragazza mi nomina spesso vorrei regalarle un pezzettino della mia vita” – ha riferito lo scrittore con il conduttore che ha anticipato che Mauro Corona le ha fatto una dedica speciale.

‘Le regalo il mio ultimo libro che parla della montagna e di me’, il web: ‘Si è pubblicizzato’

“Ma viene lui a portarlo” – ha rilanciato Giselda Torresan che spera sempre di incontrare il suo “uomo ideale”. La sorpresa di Mauro Corona è finita nel mirino del web con molti fan del reality che hanno criticato lo scrittore per aver pubblicizzato il suo ultimo libro con il videomessaggio al Grande Fratello.