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GF Vip, scatta il primo bacio nella notte: coppia a sorpresa e regia che stacca sul più bello (VIDEO)

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 24 Mar, 2026 - ore: 05:07 #GF VIP, #Lucia Ilardo, #Renato Biancardi
Lucia IlardoLucia Ilardo

Il primo vero bacio accende la Casa

Dopo giorni di tensioni, strategie e avvicinamenti mai davvero decollati, al Grande Fratello Vip 2026 arriva il primo bacio “vero”. E, come spesso accade, non tra i protagonisti più attesi.

A sorprendere tutti sono Renato Biancardi e Lucia Ilardo, che nella notte si sono lasciati andare a un momento di intimità sotto le coperte, lontano — almeno in parte — dagli occhi delle telecamere.

Un colpo di scena che cambia gli equilibri dentro la Casa.

Una coppia nata all’improvviso

Fino a poche ore prima, tra i due non sembrava esserci nulla.

Renato aveva mostrato interesse per Ibiza Altea, mentre Lucia aveva tentato un avvicinamento con Nicolò Brigante. Entrambi, però, avevano ricevuto segnali tiepidi, finendo per ritrovarsi ai margini delle dinamiche sentimentali principali.

Poi, all’improvviso, il cambio di rotta.

Un avvicinamento silenzioso, quasi invisibile, sfociato in un bacio che ha spiazzato anche i fan più attenti.

La regia taglia tutto: scoppia la polemica

A rendere il momento ancora più discusso è stata la gestione della diretta.

Proprio quando la situazione sembrava diventare più intensa, la regia ha deciso di cambiare inquadratura, interrompendo la scena.

Sui social, soprattutto su X, è esplosa la protesta:
molti spettatori hanno parlato di un taglio sospetto, lasciando spazio a dubbi e interpretazioni.

Cosa è successo davvero sotto quelle lenzuola?
Per ora resta un mistero.

Strategia o sentimento?

Il tempismo del bacio non è passato inosservato.

Lucia Ilardo è attualmente in nomination, insieme ad altri concorrenti forti, e secondo i sondaggi è a rischio eliminazione (il candidato principale resta Marco Berry).

Da qui il sospetto, sempre più diffuso tra il pubblico:
si tratta di un sentimento autentico o di una mossa strategica per restare in gioco?

Nel reality, si sa, anche l’amore può diventare una tattica.

Tensioni alle stelle: il caso Cassini-Elia

Nel frattempo, la Casa continua a essere attraversata da tensioni.

Protagonisti ancora una volta Dario Cassini e Antonella Elia, già al centro delle polemiche nei giorni scorsi. Tra accuse e smentite, il clima tra i due è sempre più teso.

La Elia non ha usato mezzi termini, arrivando a indicare Cassini come il concorrente che vorrebbe fuori:
un segnale chiaro di una frattura ormai evidente.

Verso la puntata decisiva

La prossima puntata del 24 marzo sarà cruciale.

Tra nomination, nuove dinamiche e il caso del bacio notturno, la produzione sarà chiamata a fare chiarezza e — probabilmente — a mostrare ciò che le telecamere non hanno raccontato in diretta.

Perché, in questa edizione, le sorprese sembrano appena iniziate.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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