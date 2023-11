Grande Fratello: cambiano i giorni di messa in onda, Letizia rompe gli indugi con Paolo

Nuove dinamiche accendono il Grande Fratello che nelle prossime settimane sarà interessato da un sostanziale cambio di programmazione che non porterà soltanto allo stop del doppio appuntamento almeno fino a metà gennaio.

Il Grande Fratello dal 15 novembre andrà in onda al mercoledì, dal 27 novembre stop alla puntata doppia

Nel mese di novembre il secondo appuntamento settimanale traslocherà al mercoledì dal 15 novembre per far posto a Io Canto Generation al giovedì. Non solo da lunedì 27 settembre novembre in luogo del reality show andrà in onda Zelig di conseguenza il Grande Fratello avrà un solo appuntamento settimanale al mercoledì. Sulle decisione di cambiare i giorni di programmazione potrebbero aver influito gli ascolti tutt’altro che entusiasmanti (lo share si aggira intorno al 17%).

Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha strigliato i concorrenti nella speranza che in casa si sviluppino nuove dinamiche. A tal riguardo Letizia Petris sembra aver recepito la strigliata del conduttore e nelle ultime ore ha deciso di chiudere la sua relazione ed entro domenica lo comunicherà ufficialmente in confessionale.

Letizia Petris ufficializza l’addio al fidanzato e manifesta i suoi sentimenti per Paolo Masella

Di fatto l’ha già fatto confidandosi con Rosy Chin. A quest’ultima ha rivelato di provare qualcosa per Paolo Masella. “Sento delle cose per Paolo e questo non lo posso più negare. Lui lo sapeva già da ieri, gli avevo già confessato tutto, ma io aspettavo a parlarne così apertamente” – ha spiegato la fotografa che ha aggiunto che ora sa quello che vuole.

“Merito di più. L’amore che mi da Paolo, le attenzioni, la cura, la delicatezza e il rispetto, sono cose belle e di cui ho bisogno. E poi non posso più negare quello che sento anche io quando l’ho vicino”. Letizia Petris ha deciso di non porre più un freno alle sue emozioni. Chissà se la love story con il macellaio romano darà una scossa al Grande Fratello o se Beatrice Luzzi continuerà ad essere la mattatrice del reality.