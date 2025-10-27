Notizie Audaci

Grande Fratello: urla e accuse tra Valentina e Domenico, poi il bacio che fa infuriare Simona Ventura (VIDEO)

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 27 Ott, 2025 - ore: 23:50 #Benedetta Stocchi, #Domenico D'Alterio, #Grande Fratello, #Valentina Piscopo
Triangolo infuocato al Grande Fratello tra Valentina Piscopo, Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi

Serata di tensione altissima al Grande Fratello, dove un confronto annunciato si è trasformato in un vero scontro emotivo, culminato in un gesto che ha fatto esplodere polemiche fuori e dentro la Casa. Protagonisti della vicenda sono Valentina Piscopo, Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, al centro del triangolo più discusso di questa edizione.

Tutto è iniziato quando nel corso della puntata del 27 ottobre è stata mostrata una clip che ripercorreva i momenti di complicità crescente tra Domenico e Benedetta, un rapporto che lui ha sempre definito “una semplice amicizia”, ma che per molti, soprattutto per la compagna Valentina, è andato oltre i limiti del rispetto.

Valentina contro Benedetta: “Hai mancato di rispetto, ti farò la guerra”

Nei giorni precedenti alla diretta, un messaggio vocale di Valentina era stato diffuso sui social e poi mostrato anche al pubblico. Parole durissime rivolte a Benedetta:

“Ti farò la guerra. Fate fuori questo essere inutile, la aspetto fuori dalla porta rossa.”

Benedetta ha reagito con stupore, definendo tutto “un accanimento inutile” e ribadendo:

“Tra me e Domenico c’è solo una bellissima amicizia. Non mi aspettavo una reazione del genere dopo il chiarimento.”

Ma Valentina non ha arretrato di un passo:

“Vi ho visti dormire mano nella mano! Non mi prendi in giro: tu hai una cotta per lui.”

Lo scontro tra le due donne è andato avanti tra accuse, ironia velenosa e frecciate reciproche. Il pubblico era diviso, mentre in studio l’atmosfera si faceva sempre più tesa.

Il faccia a faccia con Domenico: “Mi hai mancato di rispetto come donna”

Dopo aver affrontato Benedetta, Valentina si è ritrovata faccia a faccia con Domenico D’Alterio. Un confronto che in pochi istanti è diventato infuocato.

“Nove anni insieme e oggi mi sembri un estraneo. Mi hai mancato di rispetto come donna e come madre di tua figlia.”

Domenico ha cercato di difendersi:

“Non ti ho mai tradito. Benedetta è solo un’amica. Ho sbagliato nei tuoi confronti ma sono stato travisato.”

Ma proprio su questa parola è inciampato goffamente:

“Sono stato… travasato.”

Un errore che ha scatenato ironia sui social e fastidio in studio.
Simona Ventura lo ha incalzato senza pietà:

“Non stai convincendo nessuno. Devi avere rispetto per tua moglie.”

Sotto pressione, Domenico è arrivato a dire:

“Se vuoi esco dalla Casa. Vengo dalla fame e torno nella fame, non ho problemi.”

Valentina ha spiegato che dall’esterno sta facendo la figura della ‘cornuta’ e che oltre gli screenshot e i video su Benedetta le stanno arrivando numerosi messaggi da donne che asseriscono di essere state contattate dal compagno e padre di sua figlia. “Sono stati nove anni di alti e bassi e siamo stati spesso sul punto di chiudere definitivamente per i suoi comportamenti”.

Il bacio shock che fa esplodere il pubblico

Quando tutto sembrava sul punto di crollare definitivamente, Domenico si è avvicinato a Valentina e l’ha afferrata improvvisamente baciandola in diretta. Un gesto che ha fatto perdere le staffe a Simona Ventura che è intervenuta durissima:

“Quel bacio non ci è piaciuto.”

L’episodio è diventato subito virale sul web, dividendo opinione pubblica e commentatori:

  • “È tutto tossico, lei doveva andarsene subito.”
  • “Scena da crisi di coppia vera, altro che reality.”
  • “Riscrivono la storia di Alex Belli e Delia.”

Il finale lascia tutto aperto

Valentina, in lacrime, ha concluso:

“Io ti vedo innamorato di lei. Ma non ti mollo così. Dimostrami che sei un uomo.”

Domenico, confuso e agitato:

“Da oggi faccio il mio percorso da solo. Basta fraintendimenti.”

Benedetta, chiamata ancora una volta in causa, ha ribadito:

“Non provo amore per Domenico. Ma è chiaro che questa amicizia ha creato problemi.”

La puntata si è chiusa senza un chiarimento reale. L’unica certezza è che questa storia non è finita qui.

