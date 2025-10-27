Uomini e Donne anticipazioni, Gianni Sperti perde le staffe: ‘Non vi credo più’, la scelta di Agnese

Gianni Sperti

Uomini e Donne, registrazione lunedì 27 ottobre

Clima rovente a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, dove l’ultima registrazione ha regalato tensioni altissime tra dame e cavalieri, baci inaspettati, accuse pesanti e momenti al limite dello scontro diretto. A riportare nel dettaglio ciò che è accaduto durante le riprese di lunedì 27 ottobre è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha anticipato cosa è successo nel parterre di questa puntata destinata a far discutere.

Gemma Galgani chiude con Piero: nuova svolta per la dama torinese

Si parte con Gemma Galgani, la storica dama del trono over. Dopo alcune settimane di frequentazione, Gemma ha scelto di chiudere definitivamente la conoscenza con Piero. La motivazione? Nessuna reale prospettiva, troppa freddezza da parte del cavaliere. Gemma non ha nascosto il suo dispiacere, ma ha sottolineato che non intende più perdere tempo in “storie a metà”. Come sempre, la sua scelta ha diviso lo studio: qualcuno l’ha definita incoerente, qualcuno ha applaudito la decisione.

Nuovi arrivi al parterre: chi ha detto sì?

Tra i nuovi ingressi, un cavaliere è sceso per Magda, che ha deciso di tenerlo per iniziare una conoscenza. Piccola soddisfazione per lei, ormai reduce da numerose delusioni sentimentali in studio.

“Si sono messi d’accordo”: scoppia il caso Francesco e Lucia

Il vero caso esplode quando Francesco chiede a Lucia di uscire dal programma con lui, segnale evidente di voler ufficializzare la loro frequentazione fuori dagli studi di Cologno Monzese. Ma lei frena, e in quel momento Alessio Pili Stella fa esplodere la polemica:

“Per me si sono messi d’accordo! Si vede lontano un chilometro.”

La frase provoca il caos. Maria cerca di riportare ordine, ma si apre un confronto feroce tra Alessio e la coppia. Francesco reagisce con tono duro, Lucia nervosa ribadisce che non c’è alcun accordo esterno. Ma il sospetto resta e la discussione si trascina a lungo.

Gianni Sperti furioso con Mario e Cinzia: “Non siete veri”

Altro momento esplosivo con Mario Lenti, che invita Cinzia Paolini a ballare. Ma la scena irrita profondamente Gianni Sperti, che li attacca duramente:

“Non siete autentici. Io non voglio più vedervi al centro studio. Recitate!”

Parole pesantissime, accolte dagli applausi di parte del pubblico. Cinzia replica con amarezza, Mario sbotta:

“Non sono un burattino, non devo dare spiegazioni a te!”

Tina Cipollari osserva e stavolta non entra in difesa: “Se Gianni si espone così, un motivo c’è.”

Agnese chiude con Federico Mastrostefano e punta Roberto

Capitolo Agnese De Pasquale: la dama ha interrotto la conoscenza con Federico Mastrostefano, l’uomo con cui era stata avvistata in un locale – circostanza finita oggetto di una segnalazione. In puntata racconta che l’uscita è stata “deludente” e priva di emozioni. Ora Agnese ha deciso di proseguire la frequentazione con Roberto, che definisce “più interessante e presente”.

Baci e triangoli – Flavio nel mirino dopo due esterne

Il capitolo più discusso è sicuramente quello che riguarda Flavio Ubirti. Dopo il confronto acceso dell’ultima registrazione, il tronista ha portato in esterna sia Martina Cardamone che Nicole Belloni. Con entrambe sono scattati dei baci.

In studio esplode la polemica: Angela, un’altra sua corteggiatrice, attacca:

“Hai preso in giro tutte. Baci per strategia?”

Flavio si difende:

“Non sono qui per fare scena. Mi sono lasciato andare perché sentivo qualcosa.”

Maria interviene per sedare l’ennesima rissa verbale.

Assenti, sfoghi e silenzi: clima pesante in studio

Cristiana Anania era assente in puntata.

era in puntata. Sara Gaudenzi ha portato in esterna Jakub .

ha . Marco Veneselli è apparso cupo: dopo un duro sfogo in camerino, ha parlato poco in studio.