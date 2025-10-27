Barbara d’Urso rompe il silenzio: ‘Il veto era vero’, la telefonata con Corona riapre il caso dell’addio a Mediaset

Barbara d'Urso con Pasquale La Rocca

Un frammento di audio di pochi secondi è bastato per far esplodere un caso mediatico che covava da mesi. Protagonista: Barbara d’Urso, ex volto di punta di Mediaset oggi concorrente di Ballando con le Stelle. A far detonare la miccia è stata un’anticipazione del programma Falsissimo, format online in onda su YouTube, che ha pubblicato un estratto di una telefonata privata tra la conduttrice e Fabrizio Corona. In quella chiamata, per la prima volta dopo oltre tre anni di silenzio, Barbara pronuncia una frase che cambia tutto:

“Quella cosa lì, quella del veto, è vera.”

Una frase che pesa come un macigno perché conferma una delle indiscrezioni più chiacchierate degli ultimi anni: l’esistenza di un veto politico sulla sua figura televisiva.

Il caso del “veto”: cosa c’era dietro

Secondo quanto circolava da tempo negli ambienti televisivi, dopo la sua uscita improvvisa da Mediaset — avvenuta nel 2023 con la sostituzione a sorpresa da Pomeriggio Cinque — Barbara d’Urso sarebbe stata di fatto “bloccata” da un veto che non le avrebbe permesso di tornare in Rai dopo l’estromissione da Mediaset.

Uno stop attribuito a Fratelli d’Italia e Forza Italia, due partiti centrali nella gestione dell’attuale assetto televisivo pubblico e privato con l’input che sarebbe arrivato da Pier Silvio Berlusconi, che ha sempre smentito questa tesi. “La storia qui è finita per mille motivi, a partire dal contratto. Ha avuto un eccesso di continuità nel cercare notizie o personaggi al limite” – ha detto in una recente intervista.

Dall’altra parte anche Barbara d’Urso aveva smentito duramente quell’ipotesi in un’intervista al Corriere della Sera, definendola “una cosa terribile, in cui non credo”. Ma ora, grazie a quella telefonata resa pubblica da Falsissimo, la conduttrice ammette l’esistenza del veto. Quasi una rivelazione involontaria. Ma c’è di più: Barbara aggiunge anche di non essere ancora pronta a parlare pubblicamente.

“Non è il momento, ci sono cose che non posso ancora dire.”

Il ruolo di Corona: “Quello che non dice lei, lo dico io”

Nell’anticipazione video, dopo la breve ammissione di Carmelita, si sente la voce di Fabrizio Corona intervenire con durezza. L’ex re dei paparazzi sostiene di voler raccontare i retroscena al suo posto:

“Lei non può parlarne? Allora lo faccio io. La verità sta per uscire.”

Corona non è nuovo a scoop e rivelazioni sul mondo dello spettacolo, ma questa volta sembra voler entrare direttamente in una vicenda che intreccia televisione, politica e potere. E proprio per questo quello che Falsissimo ha diffuso assume una rilevanza ancora più dirompente.

Il gelo dopo Mediaset

Da quando è stata estromessa da Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso non ha mai spiegato pubblicamente i motivi della rottura. In più occasioni ha lasciato intendere di aver subito una decisione unilaterale:

“Non è stata una scelta condivisa” aveva scritto in una nota nel 2023.

Poi il silenzio. Nessuna intervista, nessun affondo. Solo una frase ripetuta in più occasioni:

“Quando parlerò, cadranno molti teatri.”

La sua partecipazione a Ballando con le Stelle su Rai 1 era sembrata l’inizio di una rinascita televisiva. E invece adesso, con questa intercettazione, la vicenda sembra destinata a prendere tutt’altra direzione. Perché ammettere l’esistenza di un veto significa confermare che qualcuno ha agito per fermarla.

Un caso pronto a esplodere

Nell’ultima puntata di Ballando, Milly Carlucci le aveva chiesto direttamente perché non avesse mai raccontato la verità sulla sua uscita da Mediaset. Barbara aveva risposto con parole pesantissime:

“Non sono ancora pronta. Parlarne significherebbe ricordare cose che mi hanno profondamente umiliata.”

Ora questa telefonata con Corona resa pubblica dal re dei paparazzi sembra il primo passo verso una resa dei conti pubblica.

La puntata di Falsissimo che promette di svelare il contenuto integrale della telefonata andrà online nelle prossime ore e si annuncia esplosiva. Possibili conseguenze? Reazioni politiche, risposte ufficiali da parte di Mediaset, e probabilmente nuove rivelazioni.