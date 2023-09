Grande Fratello, trekking, moda e fotografia: chi sono Giselda, Vittorio e Letizia

Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato i primi tre nomi dei Nip che prenderanno parte al Grande Fratello. Il reality tornerà in onda lunedì 11 settembre con doppio appuntamento settimanale (in onda anche il venerdì).

Giselda Torresan, l’operaia con la passione per il trekking: è seguitissima su Instagram

Chi saranno i non famosi a varcare la porta rossa per una sorta di ritorno al passato? Giselda Torresan è un’operaia di Treviso con la passione per il trekking seguita da 130mila follower su Instagram dove condivide gli scatti delle sue escursioni. In un’intervista concesso a Il Messaggero ha riferito che adora trascorrere del tempo da sola e che grazie alla passione per la montagna riesce a creare numerose relazioni sociali.

“Contatti che rimangono attivi anche grazie ai social” – ha aggiunto l’influencer sottolineando che fotografare l’alba è il suo momento preferito. Una vita lontano dalle comodità della città. “Sotto le coperte, a fine giornata, lo scaldino ad acqua prepara le lenzuola belle calde, perché in camera non c’è il riscaldamento. E nemmeno il bagno, il wc è all’esterno come una volta”.

Vittorio Menozzi, modello di Palarma laureato in ingegneria gestionale, Letizia Petris è una fotografa

Vittorio Menozzi è un giovane modello di 21 anni che ha sfilato per marchi importanti come Dolce e Gabbana e Missoni. Alto 1,86, occhi e capelli marroni, sicuramente non passerà inosservato. Non solo muscoli scolpiti per il giovane originario di Parma che di recente si è laureato in Ingegneria gestionale e gestione industriale. In seimila lo seguono su Instagram, numero destinato a crescere con la partecipazione al Grande Fratello.

Nel cast anche la la fotografa Letizia Petris che in passato ha collaborato anche con Campari come si evince dal profilo Instagram.