Grande Fratello, Perla Vatiero ‘scivola’ sulla N word e il web chiede la squalifica: video

Nel corso del GF Vip 5 costò una prematura e cocente squalifica per Fausto Leali. La N word potrebbe essere fatale ad una protagonista del Grande Fratello ad una settimana dalla finalissima. Lo scivolone è stato commesso da Perla Vatiero mentre conversava con Alessio Falsone.

Perla Vatiero pronuncia al Grande Fratello la N word mentre conversa con Alessio Falsone

La salernitana non ha utilizzato il termine in maniera dispregiativa ma il passo falso c’è stato ed all’epoca non fu fatto nessuno sconto al cantante che ricordò ad Enock, fratello di Mario Balotelli, che la pronunciava in suo celebre brano contro il razzismo. L’episodio che coinvolge Perla Vatiero si è verificato la sera dopo l’esibizione dei ballerini cubani. L’inquilina del Grande Fratello stava commentando la serata e mentre dialogava con Alessio le è scappata la N word.

Se ne è subito resa conto ed ha cercato di rimediare ma ormai lo scivolone era stato fatto con tanti utenti che hanno segnalato l’episodio sul web. Ora toccherà al Grande Fratello valutare se il comportamento di Perla Vatiero è censurabile con la squalifica oppure se, come accaduto finora per le bestemmie, si sposerà la linea soft seguita finora dalla produzione del reality.