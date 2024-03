Grande Fratello, tra Anita e Alessio scatta la passione nella vasca idromassaggio (VIDEO)

Dall’amore ritrovato al bacio in suite con il coinquilino. Poche settimane prima l’incontro con Edoardo Sanson, le parole importanti e la promessa di viversi a pieno fuori dalla casa. Anita Olivieri sembrava aver trovato le risposte che aspettava dal partner con il quale stava vivendo una situazione complicata prima di entrare nella casa del Grande Fratello.

Anita Olivieri, dal confronto con Edoardo al feeling con Alessio Falsone

La romana infatti aveva riferito di essere entrata in casa single ma che non cercava delle “storielle” in quanto aveva fuori dalla casa una situazione particolare. L’ingresso di Alessio Falsone ha fatto saltare gli equilibri. Con il ristoratore allenatore si è subito creato un feeling speciale con Anita che ha iniziato a vacillare fino ad ammettere di essere fortemente attratta da lui. “Non posso farci niente se è capitato, so che Edoardo sta soffrendo”.

In effetti Sanson ha deciso di non intervenire nel corso della puntata del 7 marzo del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha spiegato che quanto accaduto con Alessio in questi ultimi giorni ha lasciato il segno. Il conduttore ha proposto ad Anita e Alessio Falsone una cena a lume di candele per dare la possibilità ai due giovani di trovarsi in intimità.

In suite scatta il bacio nella vasca idromassaggio

Dopo aver mangiato sushi e sorseggiato vino i due giovani si sono immersi nella vasca idromassaggio. Teneramente abbracciati, con la musica in sottofondo, si sono scambiati il loro primo bacio. Una svolta che porterà alla chiusura della relazione con Edoardo Sanson e, probabilmente, all’inizio di una nuova love story per Anita.