Grande Fratello, Helena Prestes unica finalista invitata a Verissimo: mistero e indiscrezioni

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo

L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa lo scorso 3 aprile dopo ben 197 giorni di diretta, incoronando Jessica Morlacchi come vincitrice. Ma da quel momento in poi, qualcosa di insolito è accaduto: nessuno dei finalisti è stato invitato a Verissimo, ad eccezione di Helena Prestes, già ospite in passato, e del suo partner nella Casa, Javier Martinez.

Un’assenza che ha lasciato più di un dubbio tra i fan, visto che Verissimo ha sempre rappresentato la vetrina ufficiale post-GF, dove rivedere i protagonisti e ascoltare le loro emozioni dopo la fine del reality. Quest’anno, invece, la consueta parata di ospitate è saltata, lasciando fuori persino la vincitrice, che avrebbe potuto raccontare sia la sua esperienza che i progetti musicali futuri.

Nessun invito per Jessica, Zeudi, Shaila, Lorenzo

Oltre a Jessica Morlacchi, anche altri ex finalisti come Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non sono stati invitati nello studio di Silvia Toffanin. Un comportamento anomalo rispetto agli standard delle scorse edizioni, che ha generato malcontento tra il pubblico.

A lanciare l’allarme sono state alcune testate e influencer esperti di gossip, secondo cui la redazione di Verissimo avrebbe scelto di seguire una linea editoriale più contenuta, con un focus solo su alcune storie selezionate.

Secondo quanto riportato da Grazia Sambruna su MowMag, le motivazioni sarebbero da cercare anche nei comportamenti dei fan di alcuni concorrenti. In particolare, il fandom di Zeudi Di Palma è stato definito “ingestibile” e spesso protagonista di attacchi, minacce e polemiche online, tanto da scoraggiare eventuali inviti televisivi.

“Nessun programma vuole vedere il proprio nome associato a casini, minacce di morte, ritorsioni, insulti e bestemmie varie”, scrive la Sambruna.

“Quando si parla di Zeudi, anche solo per nominarla, si scatena un vero e proprio sciame digitale.”

Silvia Toffanin e il caso Jessica: solo “scelte personali”?

Jessica Morlacchi è già stata ospite a Verissimo insieme a Helena Prestes durante la sua prima uscita dalla Casa, ma non è più tornata dopo la vittoria, come ci si sarebbe aspettato. Alcune voci sostengono che la cantante potrebbe comunque essere invitata nelle ultime puntate, mentre altre ipotizzano una precisa scelta di Silvia Toffanin per evitare rogne social, dato il clima incandescente che circonda alcuni ex gieffini.

La redazione del talk show, dal canto suo, non ha rilasciato commenti ufficiali. Verissimo è andato in onda per quattro puntate dopo la finale del Grande Fratello, e solo in una ha ospitato Helena e Javier. Le vacanze pasquali potrebbero aver semplicemente rallentato il calendario delle interviste, ma per ora, le esclusive sembrano riservate a pochi.