Helena Prestes: dal papà violento alla relazione tossica, la madre ha chiuso con lei per i soldi

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo

Helena Prestes a Verissimo: dall’infanzia difficile al nuovo amore con Javier Martinez

Dopo l’intensa esperienza nella casa del Grande Fratello, dove ha conquistato il cuore del pubblico arrivando seconda, Helena Prestes è tornata sotto i riflettori come ospite nella puntata del 6 aprile di Verissimo. La modella brasiliana si è raccontata a cuore aperto, tra emozioni forti, drammi familiari e la rinascita personale che l’ha portata a diventare una donna nuova, forte e determinata.

Dalle favelas al successo: l’infanzia tra dolore e sacrifici

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Helena ha ripercorso il difficile percorso che l’ha portata dall’infanzia povera e violenta in Brasile fino ai riflettori italiani. “Vivevamo davanti alle favelas, la situazione era dura: povertà, corruzione, persone ubriache ovunque. Volevo scappare da tutto questo, così ho cominciato a lavorare per vivere dignitosamente e aiutare mia madre”, ha raccontato.

Il suo primo passo verso l’indipendenza è stato lo sport: “Ho iniziato come giocatrice di basket, ma poi ho scelto la moda perché mi permetteva di guadagnare di più e sostenere la mia famiglia”.

Un padre violento e l’allontanamento dalla madre

Uno dei passaggi più toccanti dell’intervista è stato il racconto del difficile rapporto con il padre, segnato da abusi e violenze: “Aveva problemi di alcol e droga. Non ricordo un momento in cui fosse calmo. Era sempre agitato, verbalmente aggressivo. Ho cercato di perdonarlo, ma il dolore è ancora vivo”.

Nemmeno il rapporto con la madre è stato semplice. Helena ha raccontato di essersi allontanata da lei dopo i 18 anni, a seguito di incomprensioni e richieste economiche mai soddisfatte: “Quando ho smesso di mandarle soldi, ha interrotto ogni contatto con me. Ora so dove vive, ma non risponde ai miei messaggi. Per lei l’ho tradita, dice che sono come mio padre”.

La relazione tossica e il coraggio di liberarsi

Anche l’amore, in passato, ha lasciato cicatrici profonde. Helena ha parlato della sua ultima relazione tossica, culminata in un episodio di violenza fisica: “Mi ha rotto il coccige con un calcio poco prima della Fashion Week di Londra. Non sono andata in ospedale, dovevo lavorare. Non l’ho denunciato, ma l’ho lasciato quando ho capito fino a che punto mi stavo annullando”.

Il sostegno di un’amica speciale, Dayane Mello, è stato fondamentale per uscire da quell’incubo: “Mi ha vista a pezzi durante il lockdown in Turchia e mi ha dato la forza di chiudere quella storia”.

La rinascita al Grande Fratello e l’amore per Javier Martinez

Dentro la casa del Grande Fratello, però, Helena ha trovato una luce nuova: Javier Martinez. L’atleta argentino, conosciuto durante il reality, è diventato un punto fermo nella sua vita: “Javier è il mio sorriso, la mia forza. È protettivo, determinato, leale. Mi ha fatto ridere anche nei momenti più bui”.

A sorpresa, Javier ha raggiunto Helena a Verissimo per una dolcissima dichiarazione d’amore: “È stato un processo lungo, ma guardando i filmati ho capito che ero già innamorato di lei. Con nessun’altra ho mai avuto uno sguardo simile”.

Un futuro insieme: famiglia, sogni e nuovi inizi

Helena e Javier oggi sognano un futuro insieme, fatto di amore e famiglia. “Abbiamo parlato spesso del nostro sogno di avere dei figli”, ha detto la modella. Javier ha confermato: “Vorrei essere un papà giovane. Ti amo, Helena. Sono innamoratissimo di te”. La sua risposta, tra sorrisi e occhi lucidi, è stata semplice ma intensa: “Andrà tutto benissimo”.

Conclusione: una donna che non si è mai arresa

Helena Prestes si è raccontata come una donna che ha saputo rialzarsi da ogni caduta, che ha affrontato la vita con coraggio e che oggi guarda al futuro con occhi nuovi. Il suo passaggio a Verissimo è stato molto più di un’intervista: è stato un messaggio di forza, resilienza e speranza. E ora, con accanto Javier, Helena si prepara a scrivere il prossimo, luminoso capitolo della sua vita.