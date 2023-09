Grande Fratello, Giselda Torresan a rischio dopo il gestaccio in diretta di un collega (VIDEO)

Un gestaccio che di certo farà storcere il muso a Piersilvio Berlusconi che aveva chiesto ad Alfonso Signorini un Grande Fratello meno trash dettando delle precise linee guide.

Nel corso della puntata dell’11 settembre il conduttore del reality show è stato beffato dagli ospiti intervenuti per fare una sorpresa a Giselda Torresan, 34enne operaia di Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, appassionata di montagne e arrampicata. “Il mio uomo ideale è Mauro Corona“. Dopo il video di presentazione Signorini ha annunciato che qualcuno le avrebbe rivolgere un saluto speciale.

Il gestaccio dei colleghi di Giselda Torresan, scoppia la polemica social

In collegamento da Borso del Grappa i colleghi di lavoro della ditta di stampaggio plastica le hanno rivolto un messaggio di incoraggiamento prima di calarsi nella nuova avventura al Grande Fratello.

Grande Fratello, Mediaset ‘taglia’ la diretta su Mediaset Extra e sul web: gli orari e le proteste

Ad un certo punto uno dei concorrenti ha fatto un gestaccio, video, che non è passato inosservato. Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, opinionista del reality, non l’hanno notato subito. Sui social è stato subito cerchiato in rosso ed è diventato immediatamente virale tra critiche al vetriolo per la madre ed un sospiro di sollievo per le sorti dei bambini.