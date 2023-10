Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi rompe gli indugi e rivela di essere innamorato di Samira

La reazione di Giuseppe Garibaldi all’eliminazione di Samira Lui ha rappresentato la risposta alle perplessità che Beatrice Luzzi aveva manifestato sui reali sentimenti del calabrese.

Del resto fin dall’inizio dell’avventura al Grande Fratello il collaboratore scolastico aveva mostrato una certa attrazione per l’ex professoressa dell’Eredità che aveva chiarito di essere fidanzata e che il loro rapporto non sarebbe andato oltre ad una bella amicizia. Nel frattempo Giuseppe Garibaldi si era avvicinato a Beatrice con la quale ha scambiato tenere effusioni e baci fin quando l’attrice gli ha chiesto di far chiarezza sui suoi sentimenti.

Redde rationem che è arrivato nelle ultime ore con il trentenne che ha confidato ad Anita Olivieri di essere sempre stato innamorato di Samira. “Gli occhi parlano” – ha ribattuto Anita precisando di essere sempre stata convinta che Giuseppe avesse preso una ‘sbandata’ per la modella. Dall’altra parte Garibaldi ha precisato che non avrebbe potuto riferirle che era innamorato di lei.

“E se lei diceva di mantenere le distanze? E se poi invece usciva? Io lo sapevo che lei non poteva ricambiare. Io lo sapevo, era normale. Avevo paura che dicendole queste cose lei per mantenere una sua figura si allontanava” – ha chiosato prima di essere rimbrottato da una delusa Beatrice Luzzi. “Hai detto che è uscita la persona più importante per te qui dentro e questo dice tutto sulla mia insicurezza” – ha affermato l’attrice con Giuseppe che ha fatto chiarezza nel suo cuore e chiuso definitivamente la relazione.