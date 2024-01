Grande Fratello, Greta scoppia in lacrime per una battuta di Stefano: ‘É grave’, lui si scusa

“Ho esagerato, sono stato poco elegante. Mi dispiace, mi sono sentito come quando converso con le mie amiche alle 5 di mattina”. Stefano Miele ha chiesto nuovamente scusa a Greta Rossetti durante la puntata del 23 gennaio del Grande Fratello dopo la battuta che aveva fatto scoppiare in lacrime l’ex tentatrice.

Stefano Miele fa una battuta, Greta Rossetti in lacrime in bagno

Durante una conversazione notturna lo stilista si è soffermato sul rapporto tra Perla Vatiero e Mirko Rossetti stuzzicando Greta sul fatto che fosse lei la prima sostenitrice di un possibile ritorno di fiamma. “É patetica”. Una battuta che ha infastidito la 25enne: “Non sono la ex, perché la ex è un parolone e non sono nemmeno patetica”. Stefano ha controbattuto: “Però lui te l’ha pucciato il biscotto”.

A questo punto l’ex tentatrice è scoppiata piangere in bagno. Miele si è scusato una prima volta ma Greta ha manifestato le sue perplessità. “Le scuse le accetto se riconosci di aver sbagliato. Quindi se non riconosci che sono davvero brutte parole non valgono”.

‘É una battuta a livello intimo che puoi fare quando hai confidenza’, Stefano si scusa nuovamente in puntata

Concetto che Greta Rossetti ha ribadito anche durante la puntata del 23 gennaio del Grande Fratello. “Lascio sempre il beneficio del dubbio. Mi sono imbarazzata, me ne sono andata in bagno e loro hanno detto è diventata tutta rossa. Mi fai una battuta a livello intimo, c’è la mia famiglia a casa ed io mi imbarazzo.

Dici che non è nulla? É grave, è una battuta a livello intimo che puoi fare dopo alcuni anni che hai una certa confidanza in un altro contesto. Se tu mi hai chiesto scusa è perché pensi che hai esagerato”. Stefano Miele ha fatto un passo indietro ed ha ribadito le sue scuse.